V sredo se bosta v Stožicah za pokalno lovoriko in pomemben privilegij v Evropi, zmagovalca namreč čaka nastop v kvalifikacijah za ligo Europa, spopadla Koper in Celje. Na nedavnih prvenstvenih srečanjih (1:1 v Kopru in 3:2 za Koper v Celju) je bilo dokaj izenačeno. Bo tako tudi tokrat in bo o zmagovalcu odločala loterija strelov z bele točke?

V obdobju državne samostojnosti se je v finalu 22-krat igrala ena tekma. Petkrat je zmagovalca odločilo izvajanje strelov z bele točke. Tako je bilo na uvodnem finalu pokalnega tekmovanja pred 33 leti za Bežigradom, ko je Maribor premagal Olimpijo po 11-m s 4:3, tako je bilo tudi na zadnjem sklepnem dejanju pokala, v katerem je Rogaška po veliki drami s 6:5 spravila v slabo voljo Gorico.

Nogometaši Rogaške, ki v tej sezoni nastopajo v četrtem kakovostnem klubskem razredu, so lani osvojili pokal. Foto: www.alesfevzer.com

Bi lahko streli z 11 metrov odločili pokalnega tekmovalca tudi letos? Oba tabora smo povprašali, ali morda zaradi tega pred finalom pospešeno vadijo izvajanje kazenskih strelov?

Karničnik: Skušali bomo narediti vse, da ...

Albert Riera lahko v sredo osvoji svojo prvo lovoriko z NK Celje. Pokal je kot trener sicer osvojil že z Olimpijo. Foto: Jure Banfi "Ne. Nisem privrženec tega, da bi dan pred finalom vadili 11-metrovke. Tega nimam rad, saj potem igralci že zavestno razmišljajo o tem, da bi se lahko to zgodilo," je pojasnil trener Celja Albert Riera in dodal, kako se bodo o tem, če bo prišlo do izvajanja 11-metrovk, odločali v danem trenutku. "Tisti, ki se bo takrat počutil bolj sproščenega, naj takrat izvaja 11-metrovko," je dodal Španec.

Kapetan Celja Žan Karničnik se bo skušal izogniti temu, da bi zmagovalca podali streli z bele točke. "Skušali bomo narediti vse, da bi rešili tekmo v svojo korist v 90 minutah," želi pokalno lovoriko osvojiti že v rednem delu.

To bo sicer že jubilejna in rekordna 60. tekma Celja v tej sezoni, tako da se pri igralcih zagotovo pozna utrujenost. Zato bo eden izmed največjih ciljev, da se do srede dobro regenerirajo in osvežijo moči.

Stojanović: To je sestavni del igre

Slaviša Stojanović s Koprom sploh še ni izgubil. V sredo bo lovil prvo pokalno lovoriko v karieri. Foto: Aleš Fevžer O tem, kako se strelom z bele točke posvečajo v taboru Kopra, je strateg Slaviša Stojanović povedal: "Vadimo jih že nekaj časa. Po vsakem treningu določeni igralci ostanejo na igrišču in jih vadijo. To je sestavni del igre. Sem trener, ki daje poudarek vsem segmentom igre, a to počnemo skozi vso sezono, skozi trenažni proces, ne pa, tako je rekel tudi kolega (Albert Riera, op. p.), dan pred tekmo," pred tekmo leta o morebitnem izvajanju 11-metrovk razmišlja nekdanji slovenski selektor, ki na koprskem stolčku sploh še ni doživel poraza, čeprav je vodil kanarčke že na 11 tekmah. Tako se mu nasmiha priložnost, da ekspresno, zgolj po dveh mesecih dela na Obali, osvoji prvo lovoriko s Koprom.

O tem, s kako samozavestno zasedbo, ki je nenazadnje v nedeljo v Celju zmagala s 3:2, ima opravka, potrjujejo tudi besede vratarja Metoda Jurharja: "Glede 11-metrovk nimam kaj veliko za dodati. Lahko samo rečem, da se jim pripravljen izvajati, če bo prišlo do njih," bi sprejel tudi izziv, ki se ga otepajo marsikateri čuvaji mreže.

Nogometaši Mure None bodo v sredo branile naslov. Ženski finale se bo začel ob 16. uri. Foto: www.alesfevzer.com

Finale pokala med Koprom in Celjem se bo na največjem slovenskem nogometnem objektu v Ljubljani, kjer pričakujejo vsaj šest tisoč gledalcev, začel ob 20. uri, pred tem pa bosta pokalni praznik v Stožicah dopolnili zasedbi Mure None in Ljubljane. Prekmurke branijo pokalni naslov.