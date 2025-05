V sredo se bosta v Stožicah za pokalno lovoriko udarila Koper in Celje. Kanarčki pod vodstvom Slaviše Stojanovića sploh še niso izgubili, za nameček pa so v soboto v prvenstvu še zmagali v knežjem mestu (3:2). To je bila tekma, po kateri je Albert Riera opozarjal na katastrofalne sodniške napake v škodo grofov. V finalu bo delil pravico najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić, Španec pa v svojem slogu napoveduje, kako bodo Celjani prevladovali na igrišču in si priigrali več priložnosti. Napoveduje tudi presenečenje, ki pa se ga izkušeni strateg Kopra ne boji. Še več, tudi on premore kar nekaj različnih taktičnih domislic, tako da velja v sredo pričakovati spektakel.

Celjani imajo opravka z maratonsko sezono. V Evropi so odigrali rekordnih 20 tekem, se uvrstili v četrtfinale konferenčne lige, do konca pa so šli tudi v pokalu. Če bodo v sredo preskočili še koprsko stopničko, bodo sezono 2024/25, v kateri so navijačem še najmanj razlogov za zadovoljstvo ponudili v prvenstvu, saj so rezultatsko preveč nihali, da bi ohranili stik z najboljšimi, vendarle končali z odliko, kar se tiče domačih tekmovanj.

Stojanović: Morda bo odločala dnevna forma kakega igralca

Komu se bo smejalo v sredo zvečer v Stožicah? Foto: R. P. "Finale pokala je podoben tekmam v Evropi. Odigrali smo jih 20, tako da smo izkušeni. Smo samozavestni in optimistični," je pred zadnjim vrhuncem sezone za Celjane, ki si še niso matematično zagotovili vozovnice za Evropo, s pokalno lovoriko pa bi prišli do tiste, še kako cenjene, saj bi zaigrali v kvalifikacijah za ligo Europa, izpostavil Albert Riera. Španec je nazadnje osvojil pokal z Olimpijo (2023), tokrat pa bo skušal Celjane popeljati do lovorike ravno na stadionu, kjer je pred leti stanoval v zmajevem gnezdu in popeljal zeleno-bele do dvojne krone.

Dvoboj tako prinaša izjemen vložek, česar se še kako zavedajo tudi v taboru Kopra. "V sredo se obeta popolnoma drugačna tekma od tistih v prvenstvu," opozarja Slaviša Stojanović, ki je v karieri vodil že ogromno takšnih tekem, odkar pa je prišel na Obalo, je preporodil koprski klub. Na 11 tekmah je vknjižil osem zmag in tri remije.

"Morda bo odločala dnevna forma kakega igralca," dodaja Ljubljančan, ki se je na novinarski konferenci, ta je potekala v pivnici Union, še enkrat več prepričal o izjemni samozavesti mlajšega stanovskega kolega iz Španije, ki vodi Celjane.

Riera opozarja na dejavnik presenečenja, Stojanović pa ...

"V finalu pokala pričakujem, da si bomo priigrali več priložnosti. Pričakujem naš dominantni slog, moramo biti le bolj učinkoviti kot prej," pričakuje, da bodo njegovi varovanci večkrat ogrozili vrata Metoda Jurharja kot pa Primorci celjska.

Novinarska konferenca pred finalom pokala Pivarovarna Union je potekalo v ljubljanski pivnici Union. Foto: R. P.

Riera pa je omenil še nekaj. V skladu z njegovo nepredvidljivostjo, s katero se loteva tekmecev, tudi za finale napoveduje določeno presenečenje. Čeprav so se Celjani v Koprčani v zadnjih tednih že dvakrat srečali v prvenstvu in osvojili le točko, ostaja nekdanji španski reprezentant prepričan, da lahko preseneti tekmeca. "Dejavnik presenečenja je pomemben. Lahko igramo na različne načine. Pa še nekaj je. V pokalu smo izločili Maribor in Olimpijo, Koper pa je imel opravka z lažjimi tekmeci," je ponudil še eno videnje, po katerem bi lahko bili Celjani bližje pokalni lovoriki.

Trener Kopra Stojanović je na drugi strani pohvalil predstave Celjanov v Evropi, kjer so bili konkurenčni številnim favoritom in si priigrali dragocene izkušnje, ki bi jim lahko prišle še kako prav v finalu pokala. "Vseeno se bolj oziramo nase, ne pa na Celje," ga bolj zanima predstava svojih varovancev. Pri tem pa je dodal, da lahko tudi on ponudi marsikaj novega, s čimer bi lahko presenetil tekmeca. "Tudi mi imamo pripravljene drugačne različice," se ne boji morebitnih taktičnih presenečenj s strani Celjanov.

Kavtičnik: Ne odstopamo od svoje filozofije

Žan Karničnik je že osvojil pokalno lovoriko kot nogometaš Mure. Tokrat jo lahko še s Celjani, s katerimi je pred leti postal prvak Metod Jurhar, zdaj pa lovi prvo lovoriko s Koprčani. Foto: R. P. Da je Riera s svojo samozavestjo in optimizmom okužil tudi svojo slačilnico, je bilo vidno že skozi evropsko sezono. Kapetan Žan Karničnik je tako pred finalom pokala prepričan o tem, da bodo Celjani vodili igro in bili bistveno bolj nevarnejši. Tako ne pričakuje zaprtega dvoboja, ki bi zaradi pomembnosti spominjal na šahovsko partijo. "To ni v naši navadi. Nikoli nismo na nobenega čakali. Ne odstopamo od svoje filozofije," slovenski reprezentant, po katerem so poimenovali stadion v Radljah ob Dravi, napoveduje napadalno Celje in tekmo, ki bo spominjala na tiste v evropskih pokalih.

Tako bi lahko vratarja Kopra Metoda Jurharja, sicer nekdanjega nogometaša Celja in tudi člana šampionske zasedbe iz leta 2020, čakalo veliko dela. Bradati čuvaj mreže v Stožicah pričakuje dobro tekmo, na kateri bi lahko Koprčani še podaljšali niz neporaženosti pod vodstvom Stojanovića. "V ekipo je vnesel svežino, nov pristop dela in energijo. Rezultati govorijo zase," je navdušen nad nekdanji slovenskim selektorjem, ki je popeljal Koper do Evrope, v sredo pa jo lahko še do lovorike in posebnega privilegija, nastopa v kvalifikacijah za ligo Europa, ki dovoljuje možnost popravnega izpita in ob izpadu nadaljevanje evropske poti v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Slavko Vinčić, ki v Evropi sodi največje tekme, bo delil pravico na sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja v Ljubljani. Foto: Guliverimage

Ni kaj, v sredo se bo ob 20. uri obeta nogometni spopad, ki bi lahko v Stožice pripeljal kar nekaj tisoč ljubiteljev nogometa. Iz Kopra in Celja tako obljubljajo ogromno in številčno navijaško podporo. Vse je pripravljeno za pokalno poslastico. Glavni delivec pravice bo najboljši slovenski sodnik in tudi eden najboljših v Evropi, Slavko Vinčić.