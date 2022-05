Parižanom naslov, Nantesu pokalna lovorika

V Franciji sta v sezoni 2021/22 lovoriki romali v Pariz in Nantes. Zvezdniška zasedba PSG si je že nekaj krogov pred koncem zagotovila naslov francoskega prvaka, v pokalnem tekmovanju pa je vse ovire preskočil Nantes. V sobotnem finalu je na Stade de Francu, ki bo čez tri tedne prizorišče sklepnega dejanja lige prvakov med Liverpoolom in Realom, ugnal Nico (1:0).

Nogometaši Nantesa, pri katerih se dokazuje tudi Ljubljančan Denis Petrić (v tej sezoni ga spremlja status tretjega vratarja kluba), nekdanji up slovenskega nogometa, ki se je pozneje odločil za nastop v mladi srbski reprezentanci, so zmagovalci francoskega pokala. V sklepnem dejanju so premagali Nico, ki je na poti do finala izločila tudi favorizirani PSG, z 1:0. Edini zadetek na srečanju je v 47. minuti z bele točke postavil Ludovic Blas.

Nantes je pokalno lovoriko osvojil četrtič (1978/79, 1998/99, 1999/2000 in 2021/22).