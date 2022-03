Četrtoligaš v Nico po senzacijo

Danes se bo v Nici odločalo o prvem finalistu francoskega pokalnega tekmovanja. Gostitelji, ki so v osmini finala izločili branilce naslova PSG, so absolutni favoriti. V Nico namreč prihaja Versailles, francoski četrtoligaš, ki je imel na poti do polfinala kar nekaj sreče z žrebom. Izločil je Bergerac, Toulouse, La Roche, Sarre Union, Poissy in Olympique Lumbrois. V sredo se bosta udarila Nantes – Monaco.