Končalo se je kot v najlepši pravljici

Portugalsko nogometno prvenstvo, ki ga mnogi po kakovosti uvrščajo takoj za pet znamenitih (Anglija, Francija, Italija, Nemčija in Španija), ima novega prvaka. To je postal Porto. Jubilejni 30. naslov je osvojil na sanjski način, z vedno sladko zmago na gostovanju pri največjem rivalu, lizbonski Benfici. Zmagoviti zadetek je v sodnikovem podaljšku dosegel Zaidu Sanusi.

Na Portugalskem že dolgo vlada velika klubska nogometna trojka. Sestavljajo jo je Benfica (37 državnih naslovov), Porto (30) in Sporting (19), ki so razred zase tudi v tej sezoni. Najboljši je bil Porto, ki si je v predzadnjem krogu dokončno zagotovil novo zvezdico. Nekdanji klub Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina je do nje prišel spektakularno, z zmago na Luzu pri tretjeuvrščeni Benfici, letošnjem četrtfinalistu lige prvakov, z 1:0.

Porto je novi portugalski prvak, foto Reuters:

Porto je za dokončno potrditev naslova potreboval že točko, a je Zaidu Sanusi v četrti minuti sodnikovega podaljška poskrbel za kar tri. Porto je v tej sezoni izgubil le enkrat, v zadnji krog pa vstopa z devetimi točkami prednosti (in odigrano tekmo več) pred Sportingom!

Danes bo v Portu še zelo veselo. Foto: Reuters

Benfica ostaja s 37 naslovi portugalski rekorder. O tem, s kako močno zasedbo bi se lahko klub iz Lizbone pohvalil v prihodnjih letih, priča podatek, da je mladinska zasedba orlov osvojila ligo prvakov. Do odmevnega uspeha je podmladku lizbonskega velikana pomagal tudi nekdanji up Brava, 18-letni slovenski zvezni igralec Žan Jevšenak.