Izdajalec ukrajinskega naroda se je končno pokazal v javnosti

V državah po Evropi je znanih vedno več nogometnih prvakov in pokalnih zmagovalcev. Benjamin Šeško je v Avstriji pomagal Salzburgu do dvojne avstrijske krone z zadetkom v finalu pokala, Blaž Kramer je postal švicarski prvak z Zürichom, prvaka pa je dobila tudi od nogometne javnosti vse bolj pozabljena Rusija. Zenit je ubranil naslov, proslavljanja pa se je udeležil tudi pomočnik trenerja Anatolij Timoščuk. Nekdanji zvezdnik ukrajinskega nogometa se, odkar so se v njegovi domovini začele dogajati vojne grozote, rojaki pa so ga razglasili za izdajalca, nerad izpostavlja v javnosti.

V Ukrajini so ga prebili na sramotilni steber in o njem nočejo več slišati niti besede, v Rusiji pa ga navijači Zenita preprosto obožujejo. Anatolij Timoščuk, legendarni svetlolasi ukrajinski nogometaš, ki je v državnem dresu zbral kar 144 nastopov in velja za rekorderja, je od začetka vojnega stanja v Ukrajini deležen ostrih kritik in prezira rojakov. Pred rusko vojaško invazijo na Ukrajino je deloval v nogometu kot pomočnik trenerja Zenita iz St. Peterburga. V rojstnem mestu ruskega predsednika Vladimirja Putina, kjer se je dokazoval še kot nogometaš, je nabiral trenersko znanje.

V Rusiji si je v soboto nov naslov prvaka zagotovil Zenit. Anatolij Timoščuk je na fotografiji v spodnji vrsti tretji z desne strani. Foto: Guliverimage

Ko se je konec februarja začel rušilni pohod Rusov, ko so začele po Ukrajini padati bombe in je s krvjo prežeto deželo zapustilo že več kot pet milijonov prebivalcev, je Timoščuk ostal v Rusiji. Njegove rojake, ki so ga zaradi izjemne nogometne kariere desetletja oboževali in ga doživljali kot vzornika, je najbolj zmotil njegov molk. Nikoli ni v javnosti delil mnenja o tem, kaj se dogaja v njegovi rodni deželi, nikoli ni obsodil ruskega nasilja. Ostal je v Rusiji, še naprej opravljal vlogo pomočnika Zenita, obenem pa jezil številne nekdanje ukrajinske soigralce, ki so skušali z njim stopiti v stik.

Bogati ruski klub brez lige prvakov?

Timoščuk, ki je čez noč v očeh Ukrajincev postal izdajalec naroda, se ni pojavljal v javnosti. Vse do sobote, ko je Zenit tudi matematično ubranil naslov ruskega prvaka. Na domačem stadionu je s 3:1 premagal moskovski Lokomotiv in si tri kroge pred koncem zagotovil naslov prvaka. Izbranci Rusa Sergeja Semaka so ubranili naslov, najboljši so že četrtič zapored, a to bogatemu klubu, nad katerim bedi prvi mož Gazproma Aleksander Medvedev, še ne zagotavlja največje nagrade, sodelovanja v ligi prvakov.

Look at who made a public appearance yday…



Celebrating winning a ‘title’ last night whilst his countrymen are bombed, deported raped & killed by the country that pays his wages… 😷 pic.twitter.com/o1roNt5NYP — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 1, 2022

Udeležba ruskih klubov v najmočnejšem tekmovanju je še naprej vprašljiva, o tem se bo v bližnji prihodnosti odločala Evropska nogometna zveza (Uefa). Kakorkoli že, v soboto je bilo na stadionu Krestovsky, nesojenem letošnjem prizorišču finala lige prvakov, veselo. Skupaj z igralci se je veselil tudi Timoščuk. Ukrajinci so ga videli prvič v javnosti po dveh mesecih, pred nekaj tedni pa so odmevale besede, ki jih je izrekel napadalec West Hama Andrij Jarmolenko.

Bil je njegov vzornik, zdaj zanj več ne obstaja

Andrij Jarmolenko in Anatolij Timoščuk sta si pred leti delila reprezentančno slačilnico. Foto: Guliverimage Aktualni kapetan ukrajinske izbrane vrste, ki se je lani na evropskem prvenstvu uvrstila med najboljših osem, prihodnji mesec pa naj bi v dodatnih kvalifikacijah iskala pot do vozovnice za letošnje svetovno prvenstvo, je spregovoril o tem, kako je po začetku vojnih razmer navezal stik s Timoščukom. Začudilo ga je, da 43-letni Ukrajinec, rojen v Lutsku, po ruski invaziji ni niti enkrat javno povedal, kaj si o tem misli. Najprej mu je poslal SMS sporočilo.

''Vprašal sem ga, kako lahko sploh spi. Dejal mi je, da sploh ne more. Nato me je poklical. Vprašal sem ga, zakaj je tiho. Povedal sem mu, da je bil moj vzornik, da sem se po njem zgledoval, zdaj pa zame več ne obstaja,'' je pojasnil Jarmolenko in dodal, da ga je nato Timoščuk po telefonu ''nekam poslal''. Tako je storil tudi on, pogovor se je po tem prepiru tudi končal. ''Strah ga je, saj ne ve, kaj bi se mu lahko pripetilo, če bi izrazil svoje mnenje. Razumem, da ima rusko ženo in otroke v Rusiji, a ima tudi ogromno prijateljev iz Ukrajine, kjer umirajo njihovi sorodniki. Zlahka se lahko z družino preseliš drugam in izraziš svoje mnenje. Dovolj je zaslužil v karieri, da bi lahko to storil. Ne razumem, kako lahko živi na tak način,'' je Jarmolenko pojasnil, kako se je končalo njegovo dolgoletno prijateljstvo s Timoščukom, legendarnim ukrajinskim nogometašem, ki mu je Ukrajinska nogometna zveza odvzela vse lovorike, pozabila na njegove rekorde, ''zamrznila'' pa tudi njegovo trenersko licenco.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija finale Vllaznia Shkodër - Laci (31. maj) Anglija finale Liverpool - Chelsea (14. maj) Armenija finale Noravank - Urartu (8. maj) Avstrija Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg Azerbajdžan finale Zira - Qarabag (27. maj) Belgija Gent Bolgarija Ludogorec Razgrad finale CSKA Sofija - Levski Sofija (11. maj) Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar finale Velež Mostar - Sarajevo (19. maj) Ciper polfinale (4. maj) Češka finale Slovacko - Sparta Praga (4. maj) Črna gora Sutjeska Nikšić polfinale (4. maj) Danska polfinale (4. in 5. maj) Francija PSG finale Nice - Nantes (7. maj) Grčija polfinale (4. maj) Hrvaška finale Rijeka - Hajduk Split (26. maj) Italija finale Juventus - Inter Milano (11. maj) Izrael finale Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Haifa (24. maj) Kosovo finale Llapi - Drita (21. maj) Luksemburg polfinale (11. maj) Madžarska Ferencvaroš finale Ferencvaroš - Paksi (11. maj) Moldavija Šerif Tiraspol finale Sfintul Gheorghe - Šerif Tiraspol (21. maj) Nemčija Bayern München finale Freiburg - RB Leipzig (21. maj) Nizozemska PSV Eindhoven Poljska finale Lech Poznan - Rakow Czestochowa (2. maj) Portugalska finale Tondela - Porto (22. maj) Romunija polfinale (11. maj) Rusija Zenit St. Peterburg polfinale (11. maj) Severna Irska Linfield finale Ballymena United - Crusaders (7. maj) Severna Makedonija Shkupi finale Sileks - Makedonija GjP (20. maj) Slovaška Slovan Bratislava finale Slovan Bratislava - Spartak Trnava (8. maj) Slovenija finale Bravo - Koper (11. maj) Srbija polfinale (11. maj) Škotska finale Glasgow Rangers - Hearts (21. maj) Španija Real Madrid Betis Sevilla Švica Zürich finale Lugano - St. Gallen (15. maj) Turčija Trabzonspor polfinale (10. maj) Ukrajina Wales The New Saints The New Saints

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih (Švedska, Norveška, Finska, Belorusija, Gruzija, Litva, Latvija, Estonija, Kazahstan, Islandija ...).

Slovenski najstnik do nove lovorike v Avstriji

Eden najbolj nadarjenih napadalcev v Evropi, komaj 18-letni Benjamin Šeško, je s Salzburgom v Avstriji ubranil dvojno krono. Po suverenem zmagoslavju v prvenstvu so rdeči biki iz Mozartovega rojstnega mesta osvojili še pokal. V nedeljo so v neposredni bližini Slovenije, na stadionu Wörthersee v Celovcu, s 3:0 nadigrali Ried.

Wusstest du❓



Benjamin #Sesko erzielte gestern sein fünftes Tor in dieser Cupsaison und sicherte sich damit die Torjägerkrone. 👑 pic.twitter.com/H62bOnUWhX — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 2, 2022

V sklepnem dejanju pokala se je med strelce vpisal tudi slovenski najstnik. Nekdanji up Krškega in Domžal, za katerega se zanima vedno več evropskih velikanov, je v igro vstopil v 74. minuti, 13 minut pozneje pa zatresel mrežo Rieda in postavil končni rezultat 3:0.

Na mladega napadalca, ki bo konec meseca dopolnil 19 let, se tako lepijo lovorike. Šeško je v tej sezoni, v kateri je imel kar nekaj zdravstvenih težav, tako da je izpustil nemalo število tekem, za Salzburžane, serijske avstrijske prvake, dosegel 11 zadetkov. Po pet v prvenstvu in pokalu, enega pa je prispeval še v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Kramer najboljši v Švici

Zürich je osvojil 13. naslov švicarskega prvaka. Tako je prvak postal tudi občasni slovenski reprezentant Blaž Kramer. V tej sezoni je v 20 nastopih dosegel štiri zadetke, kar je strelsko gledano njegova najmanj uspešna sezona v Švici. V prejšnjih je bil bolj učinkovit (7 zadetkov v sezoni 2020/21 in za zdaj rekordnih 10 zadetkov v sezoni 2019/20).

V nedeljo je na gostovanju pri Baslu (2:0) odigral drugi polčas. V igro je vstopil, ko je bil že dosežen končni rezultat. Pri Zürichu sodeluje tudi z nekdanjim članom Olimpije, Hrvatom Antejem Ćorićom. Zürich ima štiri kroge pred koncem neulovljivih 16 točk prednosti pred Baslom.V deželi bank in čokolad bi lahko lovoriko osvojila še dva slovenska reprezentanta. Lugano Žana Celarja in Sandija Lovrića, ki se bo po koncu sezone preselil v Italijo k Udineseju, se bosta v finalu pokalnega tekmovanja 15. maja pomerila s St. Gallnom.

Linfield evropski rekorder

Trabzonspor je osvojil naslov turškega prvaka po 38 letih. Foto: Guliverimage Konec prejšnjega tedna so šampanjec odpirali še navijači številnih klubov. Navijači madridskega Reala so priredili belim baletnikom veličasten sprejem v španski prestolnici. V Turčiji je za ogromno veselje privržencev poskrbel Trabzonspor, saj je postal sedmič prvak države, prvič po letu 1984. S tem je klub iz Trabzona prekinil več kot desetletje dolgo prevlado ekip iz največjega mesta Istanbula (Bešiktaš, Istanbul Basaksehir, Galatasaray in Fenerbahče), ki so osvajali prva mesta od leta 2010.

V Črni gori je svoj peti državni naslov osvojila Sutjeska iz Nikšića, v Moldaviji pa se nadaljuje prevlada Šerifa. Klub iz Tiraspola, ki je v sezoni 2021/22 opozarjal nase tudi s senzacionalnimi rezultati v Evropi, med drugim je v ligi prvakov v Madridu premagal tudi Real, je osvojil sedmi zaporedni, skupno pa že jubilejni 20. državni naslov. Na Severnem Irskem je najboljši Linfield, s 56 naslovi tudi evropski rekorder, kar se tiče največjega števila državnih naslovov.

Nogometaši Kopra, ljubljenci Tifozov, ostajajo v Sloveniji v igri za dvojno krono. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Evropi bi lahko v tej sezoni osvojilo dvojno krono veliko klubov. Z omenjenim dosežkom se že lahko pohvalita Šeškov Salzburg v Avstriji in The New Saints v Walesu, med kandidati pa še vedno ostaja tudi Koper, saj tri kroge pred koncem prvenstva za vodilnim Mariborom zaostaja le točko, v finalu pokala pa se bo 11. maja v Celju pomeril z ljubljanskim Bravom.