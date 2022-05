Olympiakos po zmagi nad Kurtićevimi 47. grški prvak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pirejski Olympiakos si je danes zagotovil 47. naslov grškega nogometnega prvaka z zmago z 2:1 na zelenici stadiona Toumba proti domači ekipi PAOK iz Soluna, za katere je celo tekmo odigral Jasmin Kurtić. Gostje iz Aten so si zagotovili neulovljivih 16 točk prednosti pred prvim izzivalcem, večnim tekmecem iz Soluna, štiri kroge pred koncem prvenstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z dvema goloma v drugem polčasu, ki sta jih dosegla portugalski vezist Rony Lopes v 51. minuti in moldavski branilec Oleg Reabciuk v 62. minuti, si je Olympiakos tlakoval preobrat.

PAOK, ki ga je Olympique Marseille izločil iz četrtfinala evropske konferenčne lige, je povedel v deseti minuti z 1:0 z golom Avstrijca Thomasa Murga.

Atenski klub je najuspešnejši v grški super ligi. To je njegov zaporedni tretji naslov, ki ga je dosegel v sezoni, ki so jo zaznamovali številni incidenti in umor mladega 19-letnega navijača februarja v Solunu.

