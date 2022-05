Za Maradonin dres iztržili rekordno ceno

Končna cena presega prejšnji rekord za dres, nošen na tekmi, ki je znašal 5,64 milijona dolarjev, plačanih leta 2019 za dres slovitega igralca baseballa Baba Rutha. Tega je nosil v prejšnjem stoletju, od 1928 do 1930, ko je igral za New York Yankees.

Maradonin dres je presegel tudi prejšnjo rekordno ceno, ki jo je dosegel tudi kos športnih spominkov, prodan za 8,8 milijona dolarjev. Šlo je za izvirni ročno narisan olimpijski manifest, ki je bil leta 2019 prodan v New Yorku.

Maradona je majico nosil v četrtfinalu proti Angliji leta 1986, v katerem je dosegel oba gola Argentine. Prvi je bil razvpiti gol z "božjo roko", ko je žogo z dlanjo potisnil mimo angleškega vratarja Petra Shiltona. Maradona je kasneje dejal, da je gol dosegel "malo z glavo in malo z božjo roko".

Njegov drugi gol velja za enega najboljših na svetovnih prvenstvih. Maradona je pobral žogo na polovici igrišča, z njo preigral angleško reprezentanco in jo izstrelil za vratarja Shiltona za vodstvo Argentine z 2:0. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je ta gol pozneje poimenovala za gol stoletja.

Maradona je novembra 2020 pri 60 letih umrl zaradi srčnega infarkta. Foto: Reuters

Izklicna cena šest milijonov funtov

Steve Hodge, nekdanji angleški vezist, je po tekmi leta 1986 zamenjal svojo majico z Maradono. Pred tem je zavrnil morebitne ponudbe za majico, v nacionalnem nogometnem muzeju v Manchestru pa je bila na ogled od leta 2002. Toda 6. aprila so pri Sotheby's objavili, da bodo majico nogometne ikone ponudili na dražbi.

Prodaja Maradonine majice je na spletu potekala od 20. aprila in se je končala v sredo zjutraj. Izklicna cena za sinje-modro majico s številko 10 je znašala šest milijonov funtov (7,2 milijona evrov).

Maradona, ki je novembra 2020 pri 60 letih umrl zaradi srčnega infarkta, je z Argentino leta 1986 osvojil svetovni naslov, potem ko je v finalu s 3:2 odpravila Zahodno Nemčijo.

Po objavi spletne dražbe je njegova hči Dalma trdila, da je to dres, ki jo je njen oče nosil le v prvem polčasu tekme, ko ni bilo zadetkov. Pri dražbeni hiši Sotheby's pa so to zanikali in sporočili, da imajo fotografije, ki dokazujejo pristnost majice iz drugega polčasa.

Preberite še: