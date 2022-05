Na madridskih ulicah je bilo v nedeljo, ko je Real proslavljal naslov državnega prvaka, še kako veselo. Foto: Reuters Real živi pravljične dneve. 13-kratni evropski prvak je konec prejšnjega na trgu Cibeles proslavljal 35. naslov španskega prvaka, s katerim je trener Carlo Ancelotti uresničil podvig, s kakršnim se ne more pohvaliti nihče drug na svetu. Italijanski strateg je postal prvak v vseh petih najmočnejših nogometnih prvenstvih. V Angliji je bil najboljši s Chelseajem, v Franciji s PSG, v Italiji z Milanom, v Nemčiji z Bayernom, zdaj pa je končno z Realom zavzel še španski prestol.

Njegov današnji tekmec, s katerim je v preteklosti bil številne bitke, Josep Guardiola, je bil najboljši v treh državah (Barcelona, Bayern in Manchester City), v Italiji, kjer je sicer igral kot nogometaš (Roma ter Brescia), in v Franciji, pa se še ni preizkusil v vlogi trenerja. Ko je vodil katalonskega velikana, je oboževal el clasice. V njih je pogosto premagoval največjega tekmeca, zato stadion Santiago Bernabeu pozna zelo dobro.

Guardiola: Čestitam mu za naslov, a ...

Kataloncu so kar dvakrat postavili vprašanje, ali bo City pripravil Realu špalir. Foto: Reuters Na zadnji novinarski konferenci pred povratnim polfinalnim srečanjem z Realom je moral odgovarjati na različna vprašanja. Nekaterim se je začudil in tudi zmedel. Kot npr. tista o špalirju.

Novopečeni španski prvak Real je namreč užaljen, ker so iz vrst Oblakovega Atletica, pri katerem bo v nedeljo gostoval v mestnem derbiju, sporočili, da belim baletnikom ne nameravajo postaviti slavnostnega špalirja, s katerim bi jim čestitali za uspeh. O tem je javno spregovoril tudi Jan Oblak, nadomestni kapetan Atletica. "Kot kapetan spadam med tiste, ki ne marajo, da so deležni špalirjev ali pa jih postavljajo," je dejal Škofjeločan.

Katalonskega trenerja Manchester Cityja so tako v torek vprašali, ali namerava Realu na povratni polfinalni tekmi v Madridu postaviti špalir enajsterica Manchester Cityja. Guardiola je odgovoril, da je to vendarle tekma lige prvakov. Španski novinar ga je potem ponovno vprašal, ali torej pred tekmo ne bodo postavili špalirja Realu. Guardiola ob tem ni skrival začudenja. "Mi? To je vprašanje za Uefo. Razumem, da mi postavljate vprašanja o španskem prvenstvu ali Realu kot prvaku. Kot predstavnik kluba jim čestitam za naslov, a to je vendarle liga prvakov, povsem drugačno tekmovanje od la lige," je odvrnil Guardiola, ki je pričakoval drugačna vprašanja.

Verjetni začetni postavi: Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Nacho, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior; trener Carlo Ancelotti Manchester City: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Jesus, Foden; trener Josep Guardiola

Benzema v življenjski formi

Karim Benzema je s 14 zadetki najboljši strelec lige prvakov v tej sezoni. Robert Lewandowski (Bayern) jih je dosegel 13, a je že izpadel. Foto: Reuters Navijači Reala so v nedeljo na trgu Cibeles evforično vzklikali, kako je naslednji na vrsti City. Od ljubljencev pričakujejo, da bodo preskočili še eno angleško oviro ter po Chelseaju v ligi prvakov zagrenili življenje še drugemu finalistu zadnjega evropskega finala. S tem bi tudi preprečili četrti angleški finale lige prvakov.

Zaostanek proti Cityju bodo skušali ujeti brez poškodovanega Davida Alabe, se pa v zvezno vrsto vrača Brazilec Casemiro, ki sta ga dolgoletna soigralca Luka Modrić in Toni Kroos na Etihadu še kako pogrešala. "To bo izjemna tekma vseh velikih ekip z odličnimi igralci," pred večernim spektaklom, na katerem se bo delila vozovnica za finale lige prvakov, sporoča Ancelotti.

Največje pozornosti je pred današnjim spopadom v Madridu deležen Karim Benzema. Francoski "mladostni veteran" je v tej sezoni dosegel že 42 zadetkov, tako da je v tem trenutku eden največjih kandidatov za zlato žogo. Igra v življenjski formi. Predstavlja nočno moro branilcev in vratarjev, katerih napake smelo izkorišča. To sta si še kako zapomnila Gianluigi Donnarumma (PSG) in Edouard Mendy (Chelsea), na prvi polfinalni tekmi pa si je privoščil čuvaja mreže Cityja Edersona.

Francoz je na polfinalni tekmi v Manchestru dosegel dva zadetka. Foto: Reuters

Dosegel je dva zadetka, drugega s tvegano, a toliko bolj atraktivno panenko, ko je zadel z bele točke. V izločilnem delu lige prvakov je dosegel že devet zadetkov. Od rekorda, ki je v lasti Cristiana Ronalda (deset zadetkov v sezoni 2016/17), zaostaja le še za gol. Portugalec ima tudi splošen rekord za število doseženih zadetkov v sezoni, ko se je v sezoni 2013/14 podpisal pod 17 zadetkov. Benzema je trenutno pri 14.

V nogometu ne dobiš vedno tistega, kar si zaslužiš

City bi lahko v tej sezoni osvojil dve lovoriki. V angleškem prvenstvu ima točko prednosti pred drugouvrščenim Liverpoolom, v ligi prvakov je blizu napredovanja v finale. Foto: Reuters City lovi drugi zaporedni finale lige prvakov, v katerem bi ga od težko pričakovanega krstnega evropskega naslova delila le še ena zmaga. Z njo bi tudi upravičil večletno drago naložbo arabskih lastnikov, v kateri so za okrepitve porabili malo bogastvo. S tem ne mislijo prenehati, saj so vse močnejše govorice o tem, da bi se jim lahko poleti pridružil norveški as Erling Braut Haaland. Zaradi odsotnosti Johna Stonesa se bo na levi strani preizkusil Oleksandr Zinčenko (morda tudi Nathan Ake).

O tem se bo odločil trener Guardiola, ki je pred dvobojem opozoril na nepredvidljivost nogometa. "Če hočemo napredovati v finale, bomo morali najverjetneje odigrati v Madridu še bolje kot na prvi tekmi. Lahko pa se zgodi tudi to, da bomo igrali slabše in zmagali," je dal vedeti, kako se v nogometu dogajajo tudi tekme, na katerih ne dobiš tistega, kar si zaslužiš. Ali pa obratno.

Tako je lahko bil po prvi tekmi bistveno boljše volje Real. Čeprav je bil večino srečanja v Manchestru v podrejenem položaju, se je vrnil v Španijo z "ugodnim'" porazom 3:4. Na prvi tekmi je bilo nepozabno. Angleški prvak je že po 11 minutah vodil z 2:0, vrednost delnic belih baletnikov je hitro padla, a je nato Karim Benzema, z naskokom najboljši strelec letošnjega izločilnega dela lige prvakov, vrnil udarec in znižal na 1:2. Vseeno je City še vedno prevladoval na igrišču, Phil Foden je nato povišal na 3:1, znova je zadišalo po prepričljivi zmagi gostiteljev. Do nje pa vendarle ni prišlo.

Čeprav je angleški prvak City na prvi polfinalni tekmi premagal Thibauta Courtoisa kar štirikrat, se je veselil "le" tesne zmage s 4:3. Foto: Reuters

Vinicius Junior je ekspresno znižal rezultat, Bernardo Silva pa ga je povišal na 4:2, nato pa je Real pokazal, zakaj je v tej sezoni kot mačka z devetimi življenji. Sodnik je pokazal na belo točko, Benzema pa je v drznem slogu, z atraktivno panenko, postavil končni rezultat 3:4.

Ker v tej sezoni v izločilnih delih evropskih tekmovanj ne velja več pravilo doseženih zadetkov v gosteh, to bolj ustreza Cityju, saj bo ob vsakem razpletu, v katerem bo po 90 minutah zaostajal za en zadetek, sledil podaljšek. Če bi denimo izgubil povratno tekmo v Madridu z 0:1 in bi veljala še pravila iz prejšnje sezone, bi izpadel, tako pa bo zdaj lahko deležen "popravnega izpita" v podaljšku.

Dvoboj se bo začel ob 21. uri, glavni sodnik bo Italijan Daniele Orsato.