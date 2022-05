Špalir za prvaka Real Madrid? Oblak in soigralci so proti!

Konec tedna špalir za nove prvake Španije Real Madrid kot to veleva tradicija in spoštovanje? Očitno ne, saj bodo v nedeljo ob 21.00 igrali pri mestnem tekmecu Atleticu na stadionu Wanda Metropolitano. Proti špalirju je tudi Jan Oblak.

Nogometna tradicija veleva, da prvaku na naslednji tekmi, po kateri postane prvak, nasprotnik pripravi tako imenovani špalir. A angleščini temu rečejo "guard of honour", torej se postrojijo in izkažejo čast novemu prvaku.

V Angliji nikoli ne manjka. Pred leti takole za Chelsea. Foto: Reuters V minulem krogu španskega prvenstva je Real Madrid že potrdil 35. zvezdico in lovoriko na trgu Cibeles tudi proslavil. V naslednjem krogu to nedeljo igrajo pri mestnem tekmecu Atleticu. In očitno špalirja za prvake ne bo.

"Špalir za Real Madrid? Čestitali jim bomo, sicer pa imamo preveč spoštovanja do naših navijačev," je možnost špalirja za zavrnil branilec Atletica Jose Gimenez. Glavno besedo bi moral imel kapetan Jan Oblak, ki pa deli Gimenezovo mnenje. "Kot kapetan sem eden tistih, ki ne mara dajati ali sprejemati špalirja. Odločil se bo klub. In storil bom, kar bo potrebno." Morda bo na koncu odločil trener Diego Simeone.

Jan Oblak je pred zadnjimi štirimi krogi la lige z Atleticom na četrtem mestu. Foto: Reuters

Madridski Atletico ima sezono vzponov in padcev. Pred zadnjimi štirimi krogi španske la lige so le štiri točke pred petim Betisom. Če izgubijo proti Realu, bodo še trepetali za mesto v naslednji sezoni prestižne lige prvakov. To tekmovanje so v tej sezoni sklenili v četrtfinalu. Medtem beli balet ta teden igra za veliki finale.