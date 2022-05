Španskemu nogometašu štiriletna zaporna kazen zaradi spolne zlorabe

Sodba še ni pravnomočna. Nekdanji napadalec Valencie in mlade španske nogometne reprezentance do 21 let se bo pritožil na kazen.

Sodnica Tarsila Martinez je ob tem igralcu izrekla tudi odškodnino v višini 50 tisoč evrov ter prepoved približevanja oškodovanki ali njenemu domu na najmanj 500 metrov za obdobje 12 let.

So pa Mino oprostili storitve spolnega napada, kar bi pomenilo daljšo kazen, med osmimi in devetimi leti in pol. Nekdanji soigralec Mine David Goldar je bil oproščen vseh obtožb, da je bil njegov sostorilec pri dejanju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kaj se je zgodilo?

Incident se je zgodil 16. junija 2017 blizu nočnega kluba, ko je Mina skupaj z Goldarjem, oba sta bila takrat člana Valencie, preživljal počitnice v Mojacarju pri Almerii.

V skladu s sodnim spisom je bil Goldar v počitniški prikolici, parkirani zraven nočnega kluba, z neimenovano žensko, s katero je imel spolni odnos. Tožilstvo trdi, da je Mina vstopil "popolnoma nag" v prikolico z namenom, da bi potešil svojo spolno slo, kljub očitni nasprotni volji žrtve".

Po navedbah sodišča je "obtoženi v svoji prvi izjavi kategorično zanikal, da se je dotaknil žrtve, ko pa so našli njegovo DNK v nožnici žrtve, je bil prisiljen spremeniti svojo različico dejstev in priznati, da je do vaginalne penetracije res prišlo", navaja AFP. Žrtev je s kraja pobegnila ter je trpela za telesnimi in duševnimi posledicami ter anksioznostjo.

V letošnji sezoni je 26-letni Mina odigral 33 tekem v prvi španski ligi.

