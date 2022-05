Fifa potrdila, 14. junija bo znano vse!

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes potrdila termin dodatnih medcelinskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. O zadnjih dveh udeležencih letošnjega SP se bo odločalo 13. in 14. junija v Dohi. Zadnji evropski udeleženec letošnjega SP bo znan 5. junija, ko se bo Wales pomeril z zmagovalcem dvoboja med Škotsko in Ukrajino. Ta bo odigran 1. junija.

Zadnji vozovnici za letošnje svetovno nogometno prvenstvo, na katerem bo naslov branila Francija, se bosta delili 13. in 14. junija na stadionu Ahmad Bin Ali v Dohi.

Kdo se je že uvrstil na SP 2022, kdo pa je še v igri:

Konfederacija Uvrščeni na SP 2022 Še v igri Gostitelj (1/1) Katar / Afrika (5/5) Gana, Kamerun, Maroko, Senegal, Tunizija / Azija (4/5) Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija Avstralija, ZAE Evropa (12/13) Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija Švica Škotska, Ukrajina, Wales Južna Amerika (4/5) Argentina, Brazilija, Ekvador, Urugvaj Peru Oceanija (0/1) / Nova Zelandija Sev. Amerika, Sred. Amerika in Karibi (3/4) Kanada, Mehika, ZDA Kostarika

Najprej se bosta 13. junija pomerila predstavnika Azije in Južne Amerike. V zaključnem play-offu za nastop v dodatnih medcelinskih kvalifikacijah, kar zadeva predstavnike Azije, se bodo 7. junija udarili Avstralija in Združeni arabski emirati. Kenguruji, odkar so se iz oceanijske preselili v azijsko nogometno konfederacijo, še niso izpustili niti enega SP. Sedmega junija jih čaka izbrana vrsta ZAE, zmagovalec srečanja pa se bo slab teden pozneje pomeril s Perujem, petouvrščeno reprezentanco južnoameriških kvalifikacij za SP 2022. Zmagovalec te tekme se bo na SP pridružil ekipam skupine D, v kateri so Francozi, Danci in Tunizijci.

Zadnja tekma dodatnih medcelinskih kvalifikacij bo na sporedu 14. junija, ko se bosta v Katarju spopadli Kostarika in Nova Zelandija. Zmagovalec omenjenega srečanja med predstavnikoma Severne Amerike, Srednje Amerike in Karibov ter Oceanije bo na letošnjem SP nastopil v skupini E s Španci, Nemci in Japonci.