Organizatorji SP v Katarju priznali izkoriščanje tujih delavcev

Amnesty International je pred tem na 74 straneh objavil poročilo o nečloveških razmerah za delavce in se tokrat osredotočil na varnostnike, ki so vključeni tudi v projekt mundiala.

Varnostniki v katarskih podjetjih so morali med klubskim SP in na arabskem pokalu delati proti svoji volji in pod pritiskom groženj s kaznimi. Posamezniki so morali delati tudi po 84 ur na teden. Pri AI so vzeli pod drobnogled osem varnostnih služb in vsaj v šestih so odkrili elemente prisilnega dela, vsaj tri podjetja sodelujejo tudi pri projektu SP 2022.

Foto: Reuters

"Delamo od januarja do januarja, od nedelje do nedelje in to brez prostega dneva," je AI povzela izjavo enega od ugandskih varnostnikov, zaposlenih v Katarju. V primeru bolezni pa naj bi delodajalci varnostnikom znižali plače. Spet drugi so bili prisiljeni delati dvojne, 16-urne turnuse.

Iz poročila izhaja, da vsi ti delavci delajo za 275 dolarjev na mesec, nadur jim ne plačujejo v skladu s pogodbami, kazni pa so že ob minimalnih prekrških, npr. površno oblečene uniforme, nesorazmerno visoke. V skrajnem primeru celo deportacija.

Delavci brez soglasja delodajalca namreč ne morejo menjati službe

Delavci katarske oblasti in delodajalce obtožujejo tudi rasne diskriminacije, saj naj bi najslabše pogoje bivanja in najnižje dohodke, tudi ob enakem delu, namenjali delavcem iz podsaharske Afrike in južne Azije.

Katar je že dlje tarča očitkov zaradi domnevnih nečloveških pogojev, ki jih nudi tujim delavcem v državi. V ospredju so v zadnjih letih predvsem delavci, ki so sodelovali pri projektu SP, zato od Mednarodne nogometne zveze (Fifa) zanje zahtevajo odškodnino, saj se krovna nogometna organizacija v času projekta SP po mnenju AI zanje ni dovolj zavzela. V Katarju obtožbe zanikajo in opozarjajo na sprejete reforme.

Foto: Reuters

Ukinili naj bi tudi tako imenovani sistem kafala, ki tujega delojemalca tesno veže na državljana Katarja, prav ta povezava pa je podlaga za izkoriščanje, če posameznik želi ostati v tem bogatem emiratu, saj delodajalec odloča tudi o deportaciji. Delavci brez soglasja delodajalca namreč ne morejo menjati službe. A na AI opozarjajo, da je Katar kafalo formalno resda ukinil, v praksi pa se izvaja naprej in da je za delavce treba storiti več.

Na AI so se obrnili tudi na Fifo. Opozarjajo, da čas do SP hitro teče in da je zdaj čas za spremembe, v nasprotnem bodo navijači prišli in odšli, spremenilo pa se ne bo nič.

Prav SP, ki ga je Fifa dodelila Katarju, je bilo namreč dodaten razlog za priseljevanje delovne sile predvsem iz Bangladeša in Afrike v Katar, kjer pa so delavci naleteli na nesprejemljive pogoje. Po mnenju AI pa prav Fifa lahko vpliva na spremembe, ki naj bi ostale postale dolgoročne.