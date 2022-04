Nečloveški pogoji za varnostnike v Katarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Očitki na račun kršitev človekovih pravic v Katarju v zvezi z organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu se znova kopičijo. Po poročilih o nečloveških razmerah za gradbene delavce, ki so so gradili tudi stadione za SP, zdaj Amnesty International poroča o nečloveških pogojih za varnostnike, ki so vključeni tudi v projekt mundiala.

Varnostniki v katarskih podjetjih so morali delati proti svoji volji in pod pritiskom groženj s kaznimi. Avstrijska tiskovna agencija Apa piše o prisilnem delu, saj naj bi pri AI zapisali, da so posamezniki morali delati tudi po 84 ur na teden.

Pri AI so vzeli pod drobnogled osem varnostnih služb in vsaj v šestih so odkrili elemente prisilnega dela, vsaj tri podjetja sodelujejo tudi pri projektu SP 2022.

"Vnovič se kaže, da si katarske oblasti ne prizadevajo uveljavljati lastnih zakonov, ali pa kaznovati tistih, ki jih kršijo. Delavci, ki bodo poskrbeli, da bo SP za navijače, nogometaše in nogometne delavce nepozaben dogodek, v tem procesu ne bi smeli biti žrtev napačnega ravnanja," AI še povzema Apa.

Pri AI so zato že pozvali Mednarodno nogometno zvezo Fifo, naj se temeljito seznani s kršenjem človekovih pravic v varnostnem sektorju SP in poskrbi, da bodo nepravilnosti odpravljene.

Katar je že dlje tarča očitkov zaradi domnevnih nečloveških pogojev, ki jih nudi tujim delavcem v državi. V ospredju so v zadnjih letih predvsem delavci, ki so sodelovali pri projektu SP, zato od Fife zanje zahtevajo odškodnino, saj se krovna nogometna organizacija v času projekta SP po mnenju AI zanje ni dovolj zavzela.