Gustavo Alfaro ni več selektor Ekvadorja

"Po nekaj mesecih pogovorov med zvezo in Gustavom Alfarom sta se stranki odločili, da bosta poiskali nove možnosti v korist in razvoj svojih interesov," so v izjavi za javnost zapisali pri ekvadorski zvezi.

Šestdesetletnik je popeljal Ekvador na mundial 2022, potem ko je bil tretji v južnoameriških kvalifikacijah za Brazilijo in Argentino, vendar se mu na SP ni uspelo prebiti čez skupinski del. Končal je na tretjem mestu v skupini A s štirimi točkami za Nizozemsko (7) in Senegalom (6) ter pred državo gostiteljico (0).

A zveza se mu je zahvalila, da je dosegel cilj in tricolorje pripeljal na SP, kar selekciji štiri leta prej v Rusiji ni uspelo. Pod njegovim vodstvom je Ekvador prišel tudi do četrtfinala Cope Americe leta 2021.

