Pobeglega narkošefa ujeli #video

V mestu Manta v Ekvadorju so ujeli najbolj iskano osebo v državi – mamilarskega šefa Joseja Adolfa Maciasa, znanega pod vzdevkom Fito, sicer vodjo tolpe Los Choneros, poroča CNN. Med vodilnimi dejavnostmi tolpe so trgovina z mamili, zlasti kokainom, ugrabitve, izsiljevanje, ropi, usmrtitve ter trgovina z ljudmi in orožjem.

Ekvadorski predsednik Daniel Noboa je povedal, da so Maciasa ujeli v sredo.

Macias je lani januarja pobegnil iz zapora v Guayaquilu, kjer je prestajal 34-letno kazen zaradi umora in trgovine z mamili. Njegov pobeg je v Ekvadorju sprožil val nasilja, zaradi česar je bil Noboa prisiljen razglasiti izredne razmere, tolpo Los Choneros ter 21 drugih ekvadorskih kriminalnih združb pa označil za teroristične organizacije.

Lani februarja se je vpletlo tudi ameriško ministrstvo za finance in obtožilo Los Choneros in Maciasa trgovine z mamili ter tihotapljenja strelnega orožja v Ekvadorju in drugod po celini. Tolpa ima pomembno vlogo in precejšen nadzor, zlasti v ekvadorskih zaporih, kjer pogosto deluje s pomočjo podkupljenih uradnikov.

Noboa je dejal, da si Ekvador prizadeva za izročitev Fita ZDA, a še čakajo na odgovor ameriških uradnikov.

Po Fitovem pobegu je Noboa ponudil milijon dolarjev za pomoč pri njegovem prijetju, iskalo ga je tudi na tisoče policistov in pripadnikov vojske, ki se jim je zahvalil za sodelovanje v iskanju. Obljubil je tudi, da bodo znova prevzeli oblast v državi.

Po poročanju tujih medijev naj bi se mamilarski kralj pred policisti skrival v tleh pod kuhinjskih pultom v neki hiši.