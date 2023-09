Streljanje že nekaj vsakdanjega. Dva mrtva v obračunu med tolpami.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedsko v zadnjih letih pretresa val strelskih obračunov in bombnih napadov, ki so se v zadnjih mesecih okrepili in postali skoraj vsakdanji pojav.

Umrla v bolnišnici

Po sinočnjem streljanju v restavraciji v mestu Sandviken, 190 kilometrov severno od Stockholma, so v bolnišnico prepeljali več ljudi, dva človeka sta zaradi poškodb umrla, so danes sporočili s policije.

Policija še preiskuje ozadje streljanja. Foto: Reuters

"Preiskujemo povezave s streljanjem, ki smo ga v Sandvikenu imeli v preteklosti, in tudi z nedavno spiralo nasilja," je za švedsko tiskovno agencijo TT povedal tiskovni predstavnik policije Magnus Jansson Klarin. "Verjetno gre za povezavo s kriminalnim okoljem, ne morem pa reči, katera združba bi to lahko bila," je še dejal.

Policija po besedah Janssona Klarina še sumi, da je bil eden od mrtvih tarča napada, medtem ko so bili drugi trije verjetno naključne nenamerne žrtve, poroča Reuters.

Ena od žrtev je bila skoraj zagotovo tarča napada, so prepričani na policiji. Foto: Reuters