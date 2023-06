Aktivistki z barvo nad Monetovo umetnino #video

"Položaj je resen in kot medicinska sestra tega ne morem več gledati. Epidemija ni bila nič v primerjavi s podnebnim kolapsom. Gre za življenje ali smrt," je kričala aktivistka Emma Johanna Fritzdotter. Njo in še eno aktivistko so pridržali, potem ko sta v švedskem narodnem muzeju izvedli aktivistično akcijo in umetniško delo francoskega umetnika Clauda Moneta Vrt (The Garden) premazali z rdečo barvo in se prilepili na okvir slike.

Helen Wahlgren, tiskovna predstavnica aktivističnega gibanja Obnovite mokrišča (Restore Wetlands), je povedala, da so želeli z aktivistično akcijo švedsko vlado spodbuditi k ukrepanju na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica muzeja Hanna Tottmar, je bila umetnina zaščitena s steklom, trenutno pa konservatorji preučujejo nastalo škodo na sliki.

Ne gre sicer za prvo takšno dejanje aktivistov. Oktobra lani so aktivisti v umetniško delo Vincenta van Gogha Sončnice (Sunflowers) zalučali paradižnikovo juho.