Približno desetčlanska skupina je stopila tudi v vodnjak, kar je prepovedano, in držala transparent z napisom Ne bomo plačevali za fosilna goriva. Gre za kampanjo za ustavitev javnih naložb in subvencij za fosilna goriva, ki povzročajo toplogredne izpuste.

"Naša država umira!" so aktivisti kričali med žaljivkami turistov in mimoidočih, preden je posredovala lokalna policija.

Climate activists pour black liquid into the Trevi Fountain in Romepic.twitter.com/uImjXjKsJT