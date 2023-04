Podnebni aktivisti bodo v Ljubljani opozorili na resnost podnebne krize

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hkrati z akcijo v središču Ljubljane bo stekla kampanja Podnebni zločin. Z njo bodo izpostavili tiste posameznice in posameznike, ki so v zadnjem letu s svojimi dejanji, izjavami ali namerami pokazali, da podnebne krize ne jemljejo resno, so v sporočilu za javnost zapisali pri Greenpeaceu.

Glasovanje bo potekalo od 1. do 16. aprila

Za nominirance bo mogoče glasovati prek spleta, glasovanje pa bo potekalo od 1. do 16. aprila. V tem času bodo podnebni aktivisti pripravili še nekaj intervencij. Kampanja Podnebni zločin se bo zaključila 22. aprila, na dan Zemlje, ko bodo naznanili "zmagovalca", so še zapisali.

Svet naj bi v prvi polovici prihodnjega desetletja dosegel mejnik segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo oziroma sredino 19. stoletja minulega tisočletja. To je prej, kot se je prvotno pričakovalo, in bo povečalo resnost vplivov podnebnih sprememb v bližnji prihodnosti, je pretekli teden v poročilu opozoril Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC).

Resničnost je zaskrbljujoča, vendar upanje pod pogojem, da vlade začnejo ukrepati takoj, ostaja, so v odzivu na poročilo poudarili v Greenpeaceu. Kot so opozorili, je edina možna pot naprej energetska tranzicija.