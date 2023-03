V Berlinu referendum o pospešitvi podnebne nevtralnosti

V Berlinu je danes referendum, na katerem prebivalci odločajo, ali naj prestolnica postane podnebno nevtralna do leta 2030, ne do leta 2045, kot trenutno načrtujejo oblasti. Da bo referendum o pospešitvi podnebne nevtralnosti uspešen, bo poleg večine zanjo moralo glasovati vsaj 25 odstotkov volilnih upravičencev oziroma 608 tisoč ljudi.

Volišča so odprta med 8. in 18. uro po srednjeevropskem času, na referendumu pa lahko svoj glas odda približno 2,4 milijona volilnih upravičencev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Volitve je sprožila nemška okoljevarstvena organizacija Klimaneustart, potem ko je lani v štirih mesecih zbrala približno 260 tisoč podpisov. Aktivisti želijo s tem pritisniti na oblasti, da pospešijo ukrepe v zvezi s podnebnimi spremembami v prestolnici.

Na nacionalni ravni si nemška vlada podnebno nevtralnost sicer prizadeva doseči do leta 2045. Nemški kancler Olaf Scholz in županja Berlina Franziska Giffey pa dvomita o tem, da bi prestolnica do leta 2030 lahko postala podnebno nevtralna.

"Zdi se nam pomembno, da se to vprašanje nadaljuje, vendar pa Berlin do leta 2030 ne bo mogel postati podnebno nevtralen. Ljudem je treba to jasno povedati, vse drugo so neumnosti," je v petek dejala Giffeyjeva. Nekoliko bolj diplomatsko se je v soboto izrazil Scholz, ki je vztrajal, da je zastavljeni načrt zvezne vlade povsem prava pot.