Mladi za podnebno pravičnost: RTV naj v živo prenaša petkov podnebni protest

Na vprašanje o morebitnem prenosu petkovega shoda so na RTV Slovenija zapisali, da je odločitev o prenosu tovrstnih dogodkov "odvisna od programskih in produkcijskih zmožnosti javnega medijskega servisa ter uredniške presoje". "Ob zadostnih finančnih sredstvih, ki so neposredno povezana z odločitvijo ustanovitelja o višini RTV-prispevka, bi nedvomno lahko zagotovili več prenosov dogodkov, ki so tako ali drugače pomembni in relevantni za prihodnost slovenske družbe," so dodali.

Foto: Bojan Puhek

Mladi za podnebno pravičnost so dan pred petkovim podnebnim protestom, na katerem bodo znova zahtevali zeleni prehod in podnebno pravičnost, na pristojne na javni RTV Slovenija naslovili poziv, da bi dogodek prenašali v živo. Kot so dejali, bi s tem zadostili javnemu interesu, mladim pa zagotovili pravično obravnavo.

Kot je povedala predstavnica Mladih za podnebno pravičnost Pia Zupančič, posledice podnebnih sprememb čutijo vsi državljani ne glede na politično pripadnost, do nesprejemljive situacije pa je privedla "brezbrižnost odločevalcev", zaradi česar jim ne preostane drugega, kot da s protestom opozorijo na nujno potrebo po oblikovanju novih politik, ki bi začele naslavljati izzive na tem področju.

"Protestiramo z jasnimi cilji, želimo sistemske spremembe, ki bodo ljudem in naravi zagotovile dostojno življenje znotraj naravnih omejitev planeta," je izpostavila.

Pod sloganom Obljube razne, še vedno prazne

Slogan letošnjega podnebnega shoda je Obljube razne, še vedno prazne, s čimer želijo odgovorne opozoriti na to, da je čas, da od lepih besed in praznih obljub preidejo k dejanjem.

"Podnebna kriza ima katastrofalne razsežnosti, čas za ukrepanje pa se je že skoraj iztekel. Svojo odgovornost nosijo tudi mediji, ki bi morali temu problemu nameniti največjo mero pozornosti in resnosti, a so z mislimi drugje," je ocenila Zupančičeva in dodala, da je pri tem ključnega pomena prav informiranje državljanov.

Odsotnost prenosa bi potrdila diskriminacijo

"Javna ter neodvisna RTV Slovenija se mora tega zavedati in opraviti svojo nalogo. Prenos shoda v živo je brez dvoma v javnem interesu. Podprlo nas je ogromno organizacij, gibanj, kolektivov, sindikatov, fakultet, šol, politikov in posameznikov. Skrajni čas je, da nas podpre tudi javna RTV Slovenija," je podčrtala predstavnica mladih.

Če se na njihov poziv ne bodo odzvali, bodo, kot je navedla Zupančičeva, to razumeli kot "neenako diskriminatorno in politično motivirano obravnavo".

Podnebna protesta bosta potekala na dveh lokacijah, in sicer na Kongresnem trgu v Ljubljani in Trgu svobode v Mariboru. Foto: Bojan Puhek

"Svojo pripravljenost za prenos shoda naj sporočijo v najkrajšem mogočem času, da jim lahko sporočimo tehnične podrobnosti protesta," je še poudarila Zupančičeva, ob tem pa zagotovila, da so petkov "protestni štrajk" prijavili pristojnemu organu.

Peti shod za podnebno pravičnost

Mladi za podnebno pravičnost bodo na to, da je podnebna kriza največja kriza trenutnega časa, v okviru petkovega shoda opozorili že petič od leta 2019. Podnebna protesta bosta potekala na dveh lokacijah, in sicer na Kongresnem trgu v Ljubljani in Trgu svobode v Mariboru.

Njihov poziv odgovornim na RTV Slovenija prihaja dan za tem, ko je Televizija Slovenija v živo na prvem programu prenašala shod t. i. ljudske iniciative Glas upokojencev pod vodstvom nekdanjega poslanca SDS Pavla Ruparja. Njeni podporniki so se v sredo zbrali na ljubljanskem Trgu republike in zahtevali dostojne pokojnine. Na javni televiziji so med prenosom navedli, da se je vodstvo odločilo, da bodo prenašali vse pomembnejše javne shode in proteste, ki pa morajo biti organizirani v skladu z zakonodajo.