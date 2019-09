Po vsem svetu danes veliki podnebni protesti

Po vsem svetu se bodo danes in prihodnji teden odvili množični podnebni protesti, ki bodo pospremili zasedanje Generalne skupščine ZN in svetovne voditelje pozvali k odločnemu podnebnemu ukrepanju. V New Yorku, kjer zaseda generalna skupščina, bo danes na čelu shoda mlada švedska aktivistka Greta Thunberg.

Mladi in manj mladi bodo delovna mesta in šole po vsem svetu zapustili danes in čez teden dni. Eden največjih protestov danes naj bi bil tisti v New Yorku, ki se ga bo udeležila tudi Thunbergova. Prireditelje v tem mestu je med drugim navdušila odločitev mestnih oblasti, da 1,1 milijona učencem na ta dan ne bo potrebno opravičiti morebitne odsotnosti od pouka.

Generalna skupščina ZN je s svojim 74. zasedanjem uradno začela v torek. V soboto bo v njenem okviru potekal podnebni vrh mladih, ki bodo povedali svoje in ogreli klopi za ponedeljkov vrh svetovnih voditeljev, med katerimi bo tudi slovenski premier Marjan Šarec.

Eden največjih protestov danes naj bi bil tisti v New Yorku, ki se ga bo udeležila tudi Thunbergova. Foto: Reuters

Sobotnega mladinskega podnebnega vrha, ki poteka v organizaciji posebne odposlanke generalnega sekretarja ZN za mlade, se bo po navedbah ministrstva za okolje udeležilo več kot 500 mladih z vsega sveta. Podnebni vrh bo tako največje srečanje mladih voditeljev v ZN v zgodovini. Slovenijo bo predstavljal mladinski delegat pri ZN Patrik Bole.

V ponedeljek pa generalni sekretar ZN Antonio Guterres prireja podnebni akcijski vrh z namenom krepitve ambicij in hitrejših podnebnih ukrepov za doseganje ciljev pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030.

V luči podnebno obarvanega zasedanja generalne skupščine ZN je v ZDA odmevno - z regatno jadrnico na solarni pogon - prispela Thunbergova. Mladenka je zaslovela s protesti pred švedskim parlamentom, ki so k odhodu na ulice ob petkih spodbudili mlade po vsem svetu. Prejšnji teden se je 16-letnica udeležila podnebnega protesta pred Belo hišo v Washingtonu, ta teden pa je nastopila v ameriškem kongresu ter od političnih voditeljev zahtevala odločno ukrepanje.

V Sloveniji podnebni štrajki 27. septembra

V Sloveniji medtem Mladi za podnebno pravičnost podnebne štrajke po mestih od Maribora do Obale napovedujejo za 27. september. Danes pa bodo, kot vsak petek, uprizorili protest pod sloganom Petki za prihodnost pred poslopjem parlamenta v Ljubljani, nakazujejo napovedani dogodki na spletnem družbenem omrežju Facebook.

Na spletni strani globalclimatestrike.net sicer pojasnjujejo, da so se za dva septembrska datuma odločili v luči trajne masovne mobilizacije, ki bo svetovne vlade prisilila v ukrepanje v skladu s podnebno znanostjo in pravičnostjo.

Današnja akcija bo potekala pod okriljem mladih oz. gibanja Petki za prihodnost. Prihodnji petek bo glavna pobudnica dogajanja mreža Earth Strike. Partnerji mreže Global Climate Strike vse pozivajo, da se udeležijo različnih protestnih dogodkov in drugih podnebnih aktivnosti na oba dneva.

