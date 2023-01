Nemški policisti so nemočno obtičali v blatu #video

Na družbenih omrežjih so se razširili posnetki nemških policistov v vasi Lützerath na zahodu Nemčije, kjer so podnebni aktivisti protestirali proti širitvi tamkajšnjega premogovnika. Policiji je sicer po desetih dneh množičnih protestov iz enega od predorov uspelo evakuirati še zadnja dva protestnika, a kot je razvidno, so imeli policisti ob tem nemalo težav.

Posnetki so nastali na sobotnem protestu, ki se ga je po podatkih policije udeležilo deset tisoč ljudi, po ocenah organizatorjev pa okoli 35 tisoč. Kot je razvidno, so imeli policisti na razmočeni zemljini velike težave z ugrezanjem v blato. V polni zaščitni opremi, ki je precej težka, so se z nogami zakopali v blato in v njem obstali. Potrebovali so veliko pomoči kolegov, ob tem pa jih je oviral še v meniško kuto preoblečen protestnik.

Vas bodo porušili v desetih dneh

Vas Lützerath, ki je v lasti nemškega energetskega velikana RWE, bodo zdaj podrli in naredili prostor za predvideno širitev. V RWE pričakujejo, da bo rušenje vasi trajalo približno od osem do deset dni, premog pa naj bi na območju začeli kopati že marca ali aprila.

Med evakuiranimi protestniki je bila v nedeljo tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, ki so jo morali policisti prav tako odstraniti z območja.

Od začetka evakuacije je policija sprožila 154 prekrškovnih postopkov, 12 ljudi pa so aretirali. Med incidenti naj bi bilo poškodovanih tudi okoli 70 policistov.