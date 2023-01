V Lützerathu se protesti nadaljujejo, na njih tudi Greta

Proti protestnikom, ki so se spopadli s policijo, je ta uporabila vodne topove, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tiskovni predstavnik policije je dejal, da je bilo treba uporabiti "takojšnjo prisilo", da bi protestnikom preprečili napredovanje do Lützeratha.

Proti protestnikom, ki so se spopadli s policijo, je ta uporabila vodne topove, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tiskovni predstavnik policije je dejal, da je bilo treba uporabiti "takojšnjo prisilo", da bi protestnikom preprečili napredovanje do Lützeratha. Foto: Reuters

V bližini nemške vasice Lützerath na zahodu države so se danes nadaljevali protesti proti širitvi tamkajšnjega premogovnika in posledičnemu rušenju celotne vasi. Shoda se je udeležila tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, ki je v Lützerath sicer prispela že v petek, in kritizirala nemško stranko Zeleni, saj podpirajo rušenje vasi.

Nemška policija je sporočila, da se je današnjega shoda udeležilo 10 tisoč ljudi, po oceni organizatorjev pa jih je bilo 35 tisoč. Protestniki so v bližini premogovnika porušili zaščitne ograje, prišlo je tudi do novih spopadov med protestniki in policijo.

Nekateri protestniki so se namreč poskušali prebiti do območja odprtega dela rudnika. Policija jih je s silo potisnila nazaj ter opozorila, da je hoja do roba jame življenjsko nevarna, saj so tla zaradi dežja razmočena in obstaja nevarnost zemeljskih plazov.

Po poročilih policije so posamezni protestniki napadali tudi policijske patruljne avtomobile in v smeri policistov metali pirotehnična sredstva. Informacij o morebitnih aretacijah ali poškodbah za zdaj ni, poroča dpa.

Greta vasico opisala kot Mordor

Načelnik policije v Aachnu Dirk Weinspach je pred tem priznal, da shod predstavlja izziv evakuaciji Lützeratha, saj pričakuje bistveno več udeležencev, kot so jih organizatorji napovedali. Ob tem je posvaril pred poskusi vstopa v Lützerath ali v bližnji premogovnik, k čemur so aktivisti pozivali na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Aktivisti so na shodu ponovno obsodili dejanja nemške vlade in nemškega energetskega velikana RWE, ki je na podlagi sporazuma z vlado dobil dovoljenje za širitev tamkajšnjega premogovnika. V skladu s sporazumom naj bi petim vasem v bližini prizanesli, Lützerath pa porušili, da bi tako naredili prostor za izkopavanje.

"Sklenitev poslov s korporacijami za fosilna goriva, kot je energetski velikan RWE, ki je kupil ozemlje Lützeratha, kaže, kje so njihove prednostne naloge," je opozorila Thunberg in s tem kritizirala poteze nemških Zelenih. "Premog, ki je tukaj v zemlji, ne bo takoj znižal cen. Kdor tako razmišlja, preprosto nima stika z realnostjo," je dodala.

Povedala je, da to ni njen prvi obisk vasi, saj se je v Lützerathu mudila že na demonstracijah proti premogovništvu septembra leta 2021. Takrat je bila po njenih besedah vasica povsem drugačna, zdaj pa jo je opisala kot Mordor, temno deželo v Gospodarju prstanov. "Prikazuje, česa so ljudje v napačnih okoliščinah sposobni," je še dodala.

Od srede evakuirali okoli 470 aktivistov

Več sto nemških aktivistov je v torek v Lützerathu postavilo sedečo blokado, da bi preprečili dostop do vasi in njeno porušenje. V sredo so nato policisti vstopili v vas, da bi pričeli z evakuacijo aktivistov, a je kmalu po njihovem prihodu izbruhnil pretep. Ranjenih naj bi bilo 16 policistov, od tega pet zaradi spopadov, in en aktivist.

Evakuacija Lützeratha se je medtem nadaljevala tudi danes, pri čemer pa policija števila preostalih aktivistov v vasi ni komentirala. Od srede je policija sicer evakuirala približno 470 aktivistov, od katerih jih je 320 vas zapustilo prostovoljno. Proti 124 ljudem so bile vložene obtožnice zaradi upiranja policistom in poškodovanja premoženja.

Kljub številnim kritikam, pa širjenje premogovnika zagovarjajo tudi nekateri politiki stranke Zelenih, med njimi nemški gospodarski minister Robert Habeck, ki je aktivistom v petek sporočil, da se borijo za napačen simbol. Pojasnil je, da rušenje vasi ne simbolizira nadaljevanja dejavnosti v bližnjem premogovniku, temveč njen konec.

Lani je bilo dogovorjeno, da se načrtovano postopno opuščanje dejavnosti v premogovniku pospeši za osem let, in sicer do leta 2030, je dejal in dodal, da zaradi tega dogovora zdaj potekajo naložbe v podnebno nevtralne energetske vire.