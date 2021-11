V Glasgowu dosegli dogovor o omejitvi globalnega segrevanja

Predsedujoči konferenci Alok Sharma je s solznimi očmi razglasil, da se je COP26 zaključil z dogovorom več kot 200 držav. Do dogovora je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prišlo kljub posredovanju Kitajske in Indije v zadnjem hipu z željo, da bi dosegli bolj ohlapne zaveze glede uporabe fosilnih goriv.

Dogovor sprejeli tudi formalno

"Opravičujem se za takšen zaplet. Zelo mi je žal," je Sharma dejal prisotnim, s čimer je od skupine, ki se je postavila kitajsko-indijski navezi, sprožil aplavz. Ta se je hitro sprevrgel v glasno izražanje veselja, ko je Sharma razglasil, da je globalni dogovor tudi formalno sprejet.

Poznavalci menijo, da dogovor ne vsebuje vsega potrebnega za izogib dviga globalnih temperatur

Delegati v Glasgowu so pogajanja začeli z namenom določiti izvajanje pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015, po katerem naj bi pogodbenice globalno segrevanje omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje. Njihov cilj je bil tudi zagotoviti ustrezno financiranje za države, ki so zaradi podnebnih sprememb najbolj ogrožene.

Poznavalci sicer menijo, da dogovor ne vsebuje vsega, kar bi bilo potrebno, da bi se izognili nevarnemu dvigu globalnih temperatur in pomagali državam, ki se soočajo z naravnimi katastrofami.

Tubiana: Konferenca ne zagotavlja takojšnje pomoči ljudem, ki zdaj trpijo

Laurence Tubiana, arhitekt pariškega podnebnega sporazuma, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da "konferenca ni zagotovila takojšnje pomoči ljudem, ki zdaj trpijo."

Končno besedilo obenem poziva tudi k odpravi neučinkovitih subvencij za fosilna goriva, države pa naj do konca prihodnjega leta okrepijo svoje cilje za zmanjšanje emisij do leta 2030, da bi omejile nevarno segrevanje ozračja.

Po nasprotovanju bogatih držav na čelu z ZDA in EU pa v besedilu ni bilo nobene omembe nekakšnega posebnega finančnega instrumetna za škodo, ki so jo podnebne spremembe že povzročile v državah v razvoju. Namesto tega je le obljubil prihodnji "dialog" o tej temi, je poročala AFP.

"Za nekatere sta izguba in škoda lahko začetek pogovora in dialoga. Za nas pa je to vprašanje preživetja," pa je dejala maldivijska ministrica za okolje Shauna Aminath.

Guterres bi si želel bolj ambiciozen zaključek COP26

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres bi si želel bolj ambiciozen zaključek podnebne konference COP26 v Glasgowu. Kot je dejal, dogovor ne izpolnjuje zahtev znanosti za to, da bi omejili globalno segrevanje za še sprejemljivih 1,5 stopinje Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guterres: Čas je za preklop na način za nujne primere

Guterres je dogovor v Glasgowu označil za "kompromis, ki odraža interese, protislovja in stanje politične volje v današnjem svetu".

"Gre za pomemben korak, a ni dovolj. Čas je, da preklopimo v način za nujne primere," je zapisal na Twitterju. Kot je dodal, je podnebni boj bitka za naša življenja, ki jo moramo dobiti.

V video nagovoru, ki ga je objavil skupaj s tvitom, je ponovno pozval h koncu uporabe premoga in subvencioniranju uporabe fosilnih goriv. "Ogljiku je treba določiti ceno," je poudaril.

Zavzel se je za zaščito ranljivih skupnosti pred posledicami podnebnih sprememb ter za finančno pomoč državam v razvoju, za kar bi bilo potrebnih sto milijard ameriških dolarjev. "Teh ciljev na tej konferenci nismo dosegli, a imamo nekaj gradnikov za napredek," je dejal.

"Pot napredka ni vedno premočrtna, včasih naletimo tudi na obvoze in ovire, vendar pa bomo prišli do cilja," je skušal še potolažiti vse, ki so razočarani nad dogovorom v Glasgowu. "Ni predaje, ni umika, pritiskajmo naprej," je še pozval generalni sekretar ZN v svojem nagovoru.

Greta Thunberg ni navdušena nad dogovorom v Glasgowu

Podnebna aktivistka Greta Thunberg ni najbolj navdušena nad dogovorom, ki ga je nocoj prinesla podnebna konferenca COP26 v Glasgowu. "COP26 je končan. Tukaj je kratek povzetek: bla, bla, bla," je zapisala na Twitterju. Pri tem je poudarila, da se resnično delo nadaljuje izven teh dvoran in da se ne bodo nikoli vdali.

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.



But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021

Ob tem je ponovno objavila svoj tvit iz 7. novembra, v katerem je opozorila, da "če ne bomo dosegli takojšnjega, drastičnega in še nevidenega zmanjšanja izpustov pri viru, potem bo to pomenilo, da nam ne uspeva v soočanju s to podnebno krizo".

"Majhni koraki v pravo smer", "storjenega je bilo nekaj napredka" ali "počasi zmagujemo" je enako porazu, je ocenila Thunbergova že prejšnji teden, danes pa te ugotovitve ponovila.

Podnebna konferenca COP26 v Glasgowu se je sicer po dveh tednih pogajanj in današnjem podaljšku končala z dogovorom o omejitvi globalnega segrevanja in pozivom državam, naj začnejo ustavljati uporabo premoga. Gre za prvi tovrstni dogovor na globalni ravni.