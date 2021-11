Janša se je v Glasgowu srečal z ameriškim predsednikom Bidnom

Na nedavni podnebni konferenci so voditelji držav v Glasgowu na Škotskem razpravljali o globalnem segrevanju, nižanju metana, krčenju gozdov in drugih spremembah na področju fosilnih goriv, ki naj bi jih kot evropska in svetovna skupnost izpolnili do leta 2030. Zasedanja več kot 80 držav na podnebni konferenci COP26 se je udeležil tudi slovenski premier Janez Janša, ki se je srečal s pomembnimi obrazi svetovne politike.

Ob robu #COP26 #GlasgowCop26 veliko usklajevanj med #EU in partnerji po svetu, reševanje številnih odprtih vprašanj, veliko priložnosti tudi za bilateralne pogovore o sodelovanju 🇸🇮 in državami iz drugih celin. Lepo je povsod imeti prijatelje. #EUatCOP26 @EU2021SI pic.twitter.com/bpE7hq6VYq — Janez Janša (@JJansaSDS) November 2, 2021

Med drugim se je premier Janša srečal z generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom, z monaškim knezom Albertom II, ameriškim predsednikom Joejom Bidnom, indijskim predsednikom vlade Narendro Modijem, kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, britanskim premierjem Borisom Johnsonom, generalnim sekretarjem Združenih narodov Antóniom Guterresem in s predsednikom avstralske vlade Scottom Morrisonom.

Predsednik vlade 🇸🇮 @JJansaSDS se je danes ob robu podnebnega vrha #COP26 v Glasgowu srečal z generalnim sekretarjem @NATO @jensstoltenberg. pic.twitter.com/BiCR4kNygU — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 2, 2021

V tvitu, v katerem je delil fotografije, je zapisal, da je bilo veliko usklajevanj med EU in svetovnimi partnerji, reševali pa so tudi različna odprta vprašanja. Veliko je bilo priložnosti tudi za dvostranske pogovore o sodelovanju Slovenije z državami z drugih celin. "Lepo je povsod imeti prijatelje," je na koncu tvita dodal premier Janez Janša.

Predsednik vlade 🇸🇮 @JJansaSDS se je ob robu podnebnega vrha #COP26 v Glasgowu srečal s predsednikom vlade Avstralije 🇦🇺 @ScottMorrisonMP. pic.twitter.com/mfDjD908JL — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 1, 2021

Kaj je v nagovoru povedal premier Janša?

Janša je v nagovoru voditeljem v Glasgowu, kot so sporočili iz njegovega kabineta, izpostavil nujnost ukrepanja za omejevanje segrevanja ozračja. "Skrajni čas je, da izoblikujemo stvarno pot do cilja 1,5 stopinje," je opozoril.

Slovenija si v vlogi predsedujoče države Svetu EU z evropskimi partnerji po Janševih besedah prizadeva v tej smeri, vendar pa EU z zgolj osmimi odstotki svetovnih izpustov CO2 tega problema ne more rešiti sama. "Zavezani smo k oblikovanju svoje ponudbe in pozivamo vse druge, da storijo enako. Vsak mora prevzeti svoj delež odgovornosti in tako zagotoviti, da bodo naša skupna prizadevanja učinkovita," je poudaril.

"Naš cilj je do leta 2030 zmanjšati izpuste za 55 odstotkov in prizadevamo si za posodobitev naše podnebne in energetske zakonodaje," je poudaril premier. Ob tem je opozoril, da skupni ukrepi še zdaleč ne dosegajo ciljev, zastavljenih v Parizu. "Po ocenah ZN bo količina toplogrednih plinov do leta 2030 za 16 odstotkov večja, kot je bila leta 2010," je izpostavil.

Janša: Potrebnih bo več naložb v nove tehnologije

Ključna prvina pri doseganju zastavljenih ciljev je po Janševih besedah odmik od premoga in nafte kot vira energije. Jedrska energija kot prehodni vir bi lahko po njegovih besedah nadomestila premog in nafto. "Več naložb je treba usmeriti v nove tehnologije in za podporo inovacij, ki bi omogočile čistejšo, varnejšo in učinkovitejšo proizvodnjo energije, kot je energija, pridobljena iz vodika in s fuzijo. Vsekakor pa moramo čim prej predstaviti stvarne načrte ukrepanja na tem področju," je ocenil.

Von der Leynova: Ne moremo čakati do 2050

Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen je spomnila, da bi lahko zmanjšanje izpustov metana "nemudoma upočasnilo podnebne spremembe". "Ne moremo čakati do leta 2050. Izpuste moramo zmanjšati hitro in metan je eden od tistih plinov, pri katerem lahko reze napravimo najhitreje," je dodala.

Johnson opozoril na zgodovinsko priložnost

"Če voditeljem ne bo uspelo, nam prihodnje generacije ne bodo oprostile. Vedeli bodo, da je bil Glasgow zgodovinska priložnost, ki je nismo izkoristili. Obsojali nas bodo z grenkobo in zamero, ki jo že danes gojijo podnebni aktivisti. In imeli bodo prav," je opozoril Johnson.

"Do polnoči je le še minuta in potrebni so ukrepi," je ob začetku dvodnevnega vrha voditeljev iztekanje časa za odločno ukrepanje ponazoril Johnson. Dodal je, da mora konferenca v Glasgowu pomeniti začetek konca globalnega segrevanja: "Po Parizu je svet počasi ter z veliko napora in težavami zgradil rešilni čoln za človeštvo, zdaj pa je čas, da temu čolnu damo uspešno popotnico za plutje."