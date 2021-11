Za podnebno pravičnost na ulicah po vsem svetu več milijonov ljudi

🔥🔥 OVER 100,000 PEOPLE TAKE TO THE STREETS IN GLASGOW TO DEMAND CLIMATE JUSTICE.



The era of injustice is over. We need climate action that works for all of us, not just the people with the most money in their pocket. #COP26GDA #COP26 #CLIMATEJUSTICE pic.twitter.com/VlUqBfLtcy — COP26 Coalition (@COP26_Coalition) November 6, 2021

Po poročanju britanskega BBC je pohod po ulicah Glasgowa, ki gosti globalno podnebno konferenco COP26, začelo na tisoče protestnikov. Današnji protest bo predvidoma največji v času podnebne konference COP26, zaradi protestnikov so zaprte številne ceste v mestu.

Na zaključni lokaciji bodo udeležence, med katerimi so tudi predstavniki sindikatov, politike in drugih sfer, nagovorili številni vodilni podnebni aktivisti, med njimi mlada Švedinja Greta Thunberg (na fotografiji) in njena ugandska soborka Vanessa Nakate. Foto: Reuters

V Londonu se je pred poslopjem britanske centralne banke zbralo več tisoč protestnikov, "oboroženih" z bobni in piščalkami, ki se bodo podali skozi mesto do trga Trafalgar.

Protestniki v Londonu z napisi na plakatih pozivajo k opuščanju fosilnih goriv in takojšnji prekinitvi novih investicij v ta sektor. Zavzemajo se tudi za pravično podnebno kompenzacijo t. i. globalnemu jugu, torej revnejšim državam. Foto: Reuters

Med najzgodnejšimi protesti za ukrepanje za podnebno pravičnost so bili danes tisti v Avstraliji, kjer se je v Sydneyju, Melbournu in drugih mestih po poročanju BBC zbralo po več kot tisoč ljudi. Ti so izražali nasprotovanje podnebnim politikam avstralske vlade.

Avstralija je med največjimi svetovnimi proizvajalkami premoga in plina, podnebno nevtralnost pa namerava doseči do leta 2050. Na podnebni konferenci COP26 se tudi ni pridružila zavezi za zmanjšanje izpustov metana, ki sta jo pripravili ZDA in EU.

Organizator protestov, skupina Koalicija COP26, je na Twitterju med drugim objavil tudi fotografije današnjih protestov v Manili, katerih udeleženci so poudarili, da "konferenca, sestavljena iz držav, ki so sodelovale v imperialističnem plenjenju", ne bo pomembneje naslovila podnebne krize. Shod se je med drugim odvil v Seulu, zbirajo se podnebni protestniki v Amsterdamu.

V Parizu so se podnebni protestniki žrtev podnebne krize spomnili z minuto molka.

Paris has held a minutes silence for the victims of climate crisis



Rewire The System: Start The Justice Transition Now!#ClimateCrisis #ClimateJustice #Cop26GDA pic.twitter.com/dZlPMhgJE5 — COP26 Coalition (@COP26_Coalition) November 6, 2021

Po navedbah BBC se demonstracije odvijajo tudi v Turčiji, Nemčiji, na Švedskem, na Norveškem, Portugalskem in Irskem. V Veliki Britaniji jih ob Glasgowu in Londonu gostijo številna mesta, med drugim Cardiff, Manchester, Liverpool in Bristol.

Seoul, South Korea marching for climate justice #COP26GDA pic.twitter.com/ipjfPy0sMd — COP26 Coalition (@COP26_Coalition) November 6, 2021

Tiskovni predstavnik Koalicije COP26 Asad Rehman je v izjavi za Sky News poudaril, da se bo na več kot 300 dogodkih danes na ulicah zbralo več milijonov ljudi. "Jasno bomo povedali, da je obdobje nepravičnosti končano," je napovedal. Pozval je k opuščanju premoga, nafte in plina, ozelenitvi prehranskih sistemov in gospodarstev. "Vse to lahko storimo, imamo načrte in politike, potrebujemo le politično voljo. Žal naši politični voditelji še vedno ravnajo v interesu velikih podjetij namesto v interesu ljudstva," je poudaril Rehman.