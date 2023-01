Protest v Ljubljani: Podprimo prizadevanja Nemcev #foto

"Premog je surovina, ki najbolj škoduje podnebju. Izpeljava načrta podjetja RWE pa bi pomenila, da Nemčiji ne bo uspelo omejiti globalno segrevanje ozračja na 1,5 stopinje Celzija in posledično ne bo izpolnila ciljev pariškega sporazuma," so opozorili organizatorji shoda.

"Premog je surovina, ki najbolj škoduje podnebju. Izpeljava načrta podjetja RWE pa bi pomenila, da Nemčiji ne bo uspelo omejiti globalno segrevanje ozračja na 1,5 stopinje Celzija in posledično ne bo izpolnila ciljev pariškega sporazuma," so opozorili organizatorji shoda. Foto: Boštjan Podlogar / STA

Gibanje Mladi za podnebno pravičnost je danes organiziralo protestni shod pred nemškim veleposlaništvom v Ljubljani v podporo aktivistom v nemškem mestu Lützerath. Nemški aktivisti se zavzemajo za zaščito vasi in prenehanje izkopavanja premoga. Nemške oblasti so pozvali, naj preprečijo odstranitev celotne vasi, in obsodili po njihovem prekomerno nasilje policistov.

Na protestu, na katerem se je danes zbralo več deset ljudi, so prisotni izrazili solidarnost z nemškimi aktivisti v Lützerathu in vasico označili za simbol upora proti fosilnim gorivom in podnebnim spremembam.

Obsodili so dejanja nemške vlade in nemškega energetskega velikana RWE, ki je na podlagi sporazuma z vlado dobil dovoljenje za širitev tamkajšnjega premogovnika. V skladu s sporazumom naj bi petim vasem v bližini prizanesli, Lützerath pa porušili, da bi tako naredili prostor za izkopavanje.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

"Premog je surovina, ki najbolj škoduje podnebju. Izpeljava načrta podjetja RWE pa bi pomenila, da Nemčiji ne bo uspelo omejiti globalnega segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija in posledično ne bo izpolnila ciljev pariškega sporazuma," so opozorili organizatorji shoda.

Evakuacija aktivistov

V luči tega so nemško vlado pozvali, naj ustavi načrte podjetja, policiste, ki so v sredo začeli evakuacijo aktivistov v Lützerathu, pa so obtožili prekomernega nasilja. Enako kot od Nemčije pričakujejo tudi od Slovenije, in sicer opuščanje premoga do leta 2030 in ambiciozno spopadanje s podnebno krizo, so dodali.

Več sto nemških aktivistov je v torek v Lützerathu oblikovalo človeške verige in postavilo sedečo blokado, da bi preprečili dostop do vasi in njeno porušenje. V sredo so nato policisti vstopili v vas, da bi začeli evakuacijo aktivistov, a je kmalu po njihovem prihodu izbruhnil pretep. Ranjenih naj bi bilo 16 policistov, od tega pet zaradi spopadov, in en aktivist.

Prebivalci vasi so se iz nje sicer že davno izselili, zemljišče pa je zdaj v lasti RWE. Policiji je že uspelo zavzeti območje, zvezna vlada pa je odpor aktivistov obsodila. Iz RWE so tudi sporočili, da so se na območju začela rušilna dela.

Vložene obtožnice

Do četrtka zvečer je vasico zapustilo več kot 300 ljudi, pri čemer so bile proti šestim vložene obtožnice zaradi upiranja policistom in poškodovanja premoženja.

Evakuacija aktivistov se nadaljuje, policija pa namerava vse objekte izprazniti še danes. Dva protestnika se medtem zadržujeta v predoru na globini štirih metrov pod vasico. "Ne vemo, kako stabilni so predori in ne vemo, kakšna je tam oskrba z zrakom,"je opozoril načelnik policije v Aachnu Dirk Weinspach.

Pojasnil je, da se policija trenutno ne more približati aktivistoma in skupaj z gasilci ugotavlja, kako bi ju lahko na primeren način rešili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na proteste v Lützerathu se je danes odzval tudi nemški gospodarski minister Robert Habeck, ki je aktivistom sporočil, da se borijo za napačen simbol. Ob tem je pojasnil, da rušenje vasi ne simbolizira nadaljevanja dejavnosti v bližnjem premogovniku, temveč njen konec.

Policija pričakuje od 6000 do 7000 udeležencev

Lani je bilo dogovorjeno, da se načrtovano postopno opuščanje dejavnosti v premogovniku pospeši za osem let, in sicer do leta 2030, je dejal in dodal, da zaradi tega dogovora zdaj potekajo naložbe v podnebno nevtralne energetske vire.

Danes so potekali protesti tudi pred sedežem podjetja RWE v mestu Essen. Za soboto pa je v vasi Keyenberg v bližini Lützeratha napovedan nov shod. Policija pričakuje od 6000 do 7000 udeležencev. Dogodka naj bi se udeležila tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, navaja dpa.