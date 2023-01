Katere kupujejo Nemci? Brez dvoma "Made in Germany", je pravilo.

Kakšne avtomobile so lani kupovali Nemci? Močno so prevladovale domače znamke, še posebej Volkswagen, zato pa je bilo povpraševanje veliko manjše po francoskih avtomobilih. Pri pogonu sta bila v ospredju bencin in hibrid, vsak tretji prodani avtomobil na največjem evropskem trgu je bil SUV.

Nemci so si lani privoščili 2,65 milijona novih osebnih avtomobilov, kaže statistika nemške organizacije KBA. Prodajni izplen je bil za 1,1 odstotka boljši kot predlani. Fizičnih kupcev je bilo slabih 36 odstotkov, med barvami novih avtomobilov so prevladovale siva (30 odstotkov), srebrna (26 odstotkov) in bela (20 odstotkov).

Golfu prodaja v Nemčiji pada, a še vedno je že več kot 40 let najbolje prodajani avtomobil v Nemčiji. Foto: Volkswagen

Čeprav so lani prodali slaba dva odstotka (1,8 odstotka) manj avtomobilov kot predlani, je bil Volkswagen z več kot 18-odstotnim tržnim deležem vodilna znamka na trgu. Prvih pet znamk je nemških, kar le kaže na veliko naklonjenost kupcev oznaki Made in Germany. Med azijskimi znamkami je najuspešnejši Hyundai, ki zaključuje seznam devetih znamk z vsaj sto tisoč prodanimi avtomobili.

Še naprej se za naklonjenost Nemcev težko borijo francoske znamke. V prvi petnajsterici je le Renault, pa še njemu je prodaja padla skoraj za četrtino. Prav tako je v prvi petnajsterici tudi, kot najuspešnejši proizvajalec električnih avtomobilov, Tesla, ki se po prodajnem izkupičku lahko postavi ob bok znamkam, kot so Renault, Kia, Toyota in Fiat.

Petnajst najbolje prodajanih znamk v Nemčiji za leto 2022

prodaja 2022 sprememba 2022−2021 Volkswagen 480.967 − 1,8 % Mercedes 243.999 + 8,3 % Audi 213.410 + 17,3 % BMW 209.772 − 5,7 % Opel 144.588 − 10,7 % Škoda 143.928 − 3,9 % Ford 131.256 + 3,9 % Seat 111.646 + 2,7 % Hyundai 105.074 − 1,5 % Renault 79.861 − 24,6 % Toyota 78.366 + 9,0 % Fiat 77.771 − 6,1 % Kia 76.139 + 15,6 % Tesla 69.963 + 76,2 % Dacia 60.390 + 49,7 %

vir: KBA

Velik preskok je lani v Nemčiji uspel fiatu 500 in sicer z enajstega na četrto mesto. Največ zaslug je imela električna različica avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Golf na vrhu kraljuje že od leta 1980

Tudi med posameznimi modeli so bili na vrhu trije nemški, vsi trije iz Volkswagna. To so bili golf, tiguan in T-roc. Fiat 500 je bil skupno četrti najuspešnejši tuji avtomobil, na desetem mestu je bila tesla model Y kot najuspešnejši električni avtomobil. Fiatov malček je bil lani na nemški lestvici šele enajsti, letos pa je dobil pospešek po zaslugi električne različice - ta je predstavljala skoraj 60 odstotkov prodanih petstostotic. Za obema teslama (model Y in 3) je bil fiat 500 e lani tretji najbolje prodajani električni avtomobil v Nemčiji.

Volkswagnov golf v Nemčiji kraljuje, a njegov obseg prodaje je danes le še bleda senca tistega iz polovice prejšnjega desetletja. Volkswagen je namrečc še leta 2017 v Nemčiji prodal kar 228 tisoč golfov, še leta 2019 več kot 200 tisoč. Golf je sicer že od leta 1981 vsakič najbolje prodajani avtomobil v Nemčiji, kot zadnji ga je na letni ravni ugnal mercedes-benz razreda E (W123), to je bilo leta 1980.

Pet najbolje prodajanih avtomobilov v Nemčiji za leto 2022

prodaja 2022 prodaja 2021 prodaja 2020 prodaja 2019 VW Golf 84,282 91,621 136,324 204,550 VW Tiguan 59,136 55,527 60,380 87,771 VW T-roc 58,942 57,424 50,822 58,898 Fiat 500 52,337 35,787 32,039 37,503 Opel Corsa 50,191 49,475 53,199 51,708

Med azijskimi znamkami je bil lani v Nemčiji najuspešnejši Hyundai. Foto: Gašper Pirman

Iz uvoza veliko avtomobilov Škode, Seata in Hyundaia

Avtomobilske znamke z nemškimi koreninami so se doma vseeno odrezale različno. Audiju je uspelo prodajo izboljšati za 17 odstotkov, pod desetimi odstotki pa je bila rast za Mercedes (+8,3 odstotka), Ford (+3,9 odstotka) in Porsche (+1,3 odstotka). Preostali domači proizvajalci so zabeležili negativni prodajni trend. Smartu je prodaja upadla za več kot 49 odstotkov, Oplu za dobrih deset odstotkov.

Med znamkami, ki avtomobile v Nemčijo uvažajo, so bili po tržnem deležu vodilni Škoda (5,4 odstotka), Seat (4,2 odstotka) in Hyundai (štiri odstotke). Prodaja je med temi znamkami najbolj zrasla Polestarju (166 odstotkov), DS (91 odstotkov), Tesli (76 odstotkov) in Dacii (49 odstotkov), najbolj pa je padla Suzukiju (−43 odstotkov), Jaguarju (−25 odstotkov) in Renaultu (−24 odstotkov).

V ospredju bencinski in hibridni pogoni, elektrika že ujela dizel

Med karoserijskimi izvedbami so prevladovali športni terenci, njihov delež je bil 29-odstotni. Največ novih avtomobilov je poganjal bencinski motor, a je delež teh padel za 11 odstotkov in zdaj znaša 32 odstotkov.

Električni avtomobili so po prodajnem deležu skoraj ujeli avtomobile z dizelskim motorjem (17,7 oziroma 17,8 odstotka). Delež hibridov je znašal 31 odstotkov, med 827 tisoč hibridi jih je bilo 362 tisoč priključnih. Omenjenih električnih avtomobilov so prodali 470 tisoč.