Ravs med aktivisti: moški poskušal Greti iz rok iztrgati mikrofon #video

Govor Grete Thunberg na velikem podnebnem protestu v Amsterdamu, v katerem je opozorila tudi na humanitarno katastrofo v Gazi, je včeraj prekinil moški, ki je vdrl na oder. Dejal je, da je na protest prišel "zaradi podnebnih demonstracij, ne zaradi političnih stališč", in Thunbergovi poskusil iztrgati mikrofon iz rok.

Tik pred incidentom so se iz množice slišali vzkliki "Palestina bo svobodna". Na začetku shoda so organizatorji skrajšali govor neke aktivistke, potem ko je uporabila kontroverzni stavek "Od reke do morja bo Palestina svobodna," poroča tiskovna agencija Reuters.

Številne judovske skupine pravijo, da je slogan, ki se uporablja na protestih po vsem svetu, poziv k uničenju Izraela. Propalestinski aktivisti trdijo, da večina ljudi, ki ga uporablja, poziva h koncu izraelske okupacije Zahodnega brega in blokade Gaze, namesto k odpravi Izraela.

Ko so moškega odstranili z odra, se je Thunbergova pridružila množici in vzklikala: "V okupirani državi ni podnebne pravičnosti."