Greta Thunberg bo morala na sodišče

Sredi junija se je Greta Thunberg v Malmöju udeležila protesta v organizaciji okoljske skupine, ki je v znak nasprotovanja uporabi fosilnih goriv skušala zapreti izhode in vhode v tamkajšnje pristanišče. Foto: Guliverimage

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je obtožena, da med junijskim podnebnim protestom v Malmöju na jugu Švedske ni upoštevala navodil policije, da mora zapustiti prizorišče protestov, zaradi česar bo verjetno morala plačati globo, so danes poročali švedski mediji.

Švedski dnevnik Sydsvenskan je poročal, da je državno tožilstvo vložilo obtožnico proti 20-letni aktivistki, ne da bi navedel ime. Francoski tiskovni agenciji AFP so na švedskem državnem tožilstvu potrdili, da je obtožena Greta Thunberg.

Sredi junija se je v Malmöju udeležila protesta v organizaciji okoljske skupine, ki je v znak nasprotovanja uporabi fosilnih goriv skušala zapreti izhode in vhode v tamkajšnje pristanišče. Takrat je na Instagramu zapisala, da so se odločili, da "ne bodo samo stali ob strani, ampak fizično ustavili infrastrukturo fosilnih goriv".

Običajno za omenjene obtožbe dosodijo denarno kazen

Zaradi omenjenih obtožb je zagrožena kazen največ do šest mesecev zapora, a je tožilka Charlotte Ottesen za časnik Sydsvenskan povedala, da običajno dosodijo denarno kazen. Obravnava na sodišču v Malmöju je predvidena konec meseca, je še poročal časnik.

Greta Thunberg je bila stara 15 let, ko je avgusta 2018 sama začela protestirati pred parlamentom v Stockholmu, da bi od politikov v državi zahtevala ukrepanje zaradi podnebnih sprememb. Njeni protesti so kmalu prerasli v mednarodno protestno gibanje Petki za prihodnost, ki so se mu ob petkih pridružili mladi po vsem svetu.

Redno tudi kritizira vlade in politike zaradi neustreznega in nezadostnega ukrepanja.