Greto Thunberg na silo odstranila policija

Protesti pred več ministrstvi v Oslu so bili usmerjeni proti uporabi vetrnih turbin na zemljiščih v norveški regiji Fosen na zahodu države, ki se uporabljajo za vzrejo severnih jelenov. Med protestniki je bilo veliko pripadnikov avtohtonega ljudstva Sami, znanega po vzreji severnih jelenov.

Norwegian police briefly detained environmental campaigner Greta Thunberg during a demonstration in Oslo, removing her and other activists from the finance ministry https://t.co/Rpk2xVmS2Y pic.twitter.com/xiVnqKNR4m