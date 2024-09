Spet so aretirali Greto Thunberg

V danski prestolnici Köbenhavn so med današnjim protestom proti vojni v Gazi policisti danes aretirali švedsko okoljsko in politično aktivistko Greto Thunberg. Pred köbenhavnsko univerzo, kjer je potekal protest, so sicer pridržali še šest oseb, ki so skupaj z več drugimi protestniki blokirale vstop v stavbo.