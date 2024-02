Vodja kampanje britanskega Greenpeacea Maja Darlington je opozorila, da aktivistom sodijo, ker so mirno protestirali, medtem ko so direktorji naftnih podjetij "proslavljali milijarde, ki so jih zaslužili s prodajo fosilnih goriv, ki uničujejo podnebje".

Vodja kampanje britanskega Greenpeacea Maja Darlington je opozorila, da aktivistom sodijo, ker so mirno protestirali, medtem ko so direktorji naftnih podjetij "proslavljali milijarde, ki so jih zaslužili s prodajo fosilnih goriv, ki uničujejo podnebje". Foto: Guliverimage

Na sodišču v Londonu se je danes začelo sojenje švedski okoljski aktivistki Greti Thunberg in še štirim drugim okoljskim aktivistom zaradi udeležbe na lanskem protestu proti energetskemu sektorju v britanski prestolnici. Obtoženi so kršenja javnega reda in miru ter upiranja organom pregona. Vsi so se že izrekli za nedolžne na uvodnem zaslišanju.

21-letni švedski aktivistki Thunberg, ki si od svojega 15. leta po vsem svetu prizadeva razkriti nezadosten odziv politike in podjetij na opozorila o uničujočem vplivu podnebnih sprememb, in soobtoženim sodijo zaradi udeležbe na protestu ob letnem forumu energetskega sektorja v Londonu 17. oktobra lani. Policija jo je takrat skupaj s 25 protestniki prijela, ker niso upoštevali ukaza policije, da se umaknejo s ceste in omogočijo vstop v hotel udeležencem foruma, predstavnikom glavnih naftnih in drugih energetskih podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije.

Isti dan so jo izpustili po plačilu varščine, naslednji dan pa se je v Londonu udeležila drugega množičnega okoljskega protesta proti forumu. V primeru obsodbe ji grozi do okoli 3000 evrov kazni.

Ob začetku dvodnevnega sojenja se je pred sodiščem v središču Londona danes zbrala množica okoljskih aktivistov. Nosili so velike rumene transparente z napisi London brez fosilnih goriv in Podnebni protest ni zločin.

Vodja kampanje britanskega Greenpeacea Maja Darlington je opozorila, da aktivistom sodijo, ker so mirno protestirali, medtem ko so direktorji naftnih podjetij "proslavljali milijarde, ki so jih zaslužili s prodajo fosilnih goriv, ki uničujejo podnebje". "Pregon Grete in drugih miroljubnih protestnikov odraža politiko vlade, ki ji je bolj pomembno povečati dobičke šefov naftnih podjetij kot pa se boriti za sprejemljivo prihodnost za vse nas," je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.