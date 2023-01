Policisti prisilno odnesli Greto Thunberg

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zahodu Nemčije se tudi po izpraznitvi vasi Lützerath nadaljujejo protesti okoljskih aktivistov. Med drugim so se v približno 40 kilometrov oddaljenem Kölnu aktivisti prilepili na cesto in tako ustavili promet v jutranji prometni konici. Policija se pripravlja na podobne akcije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policijska akcija v Lützerathu

Iz vasi Lützerath, ki so jo zaradi nasprotovanja širitvi tamkajšnjega premogovnika več dni zasedali podnebni aktivisti, so policisti v ponedeljek iz enega od predorov v vasi evakuirali še zadnja dva protestnika. Vas, ki je v lasti energetskega velikana RWE, bodo zdaj podrli in naredili prostor za predvideno širitev.

Foto: Guliverimage

Proti izpraznitvi vasi, ki leži v bližini odprtega rudnika lignita Garzweiler, protestirajo številni okoljevarstveniki, med njimi je tudi podnebna aktivistka Greta Thunberg. Švedska podnebna aktivistka je bila po poročanju nemških medijev ena od več protestnikov, ki jih je policija odpeljala z roba rušitve odprtega rudnika lignita. To je opazil fotograf dpa. Policija je v torek potrdila, da je bila Thunbergova del skupine, ki se je pomikala proti robu, nato pa so jo ustavili in odnesli.