Protestnici z juho nad sliko Mona Lise #video

Aktivistki sta danes zalučali juho proti znameniti sliki Mona Lise v pariškem Louvru, ki je sicer zaščitena z neprebojnim steklom. Ob tem sta zahtevali pravico do zdrave in trajnostne prehrane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ženski sta zaščitno steklo polili z oranžno in rdečo juho. "Kaj je pomembnejše? Umetnost ali pravica do zdrave in trajnostne prehrane?" sta vprašali protestnici, ki sta izpred slike izmenično govorili zbranim. Zatrdili sta še, da je kmetijski sistem bolan, kmetje pa da umirajo na delu. Varnostniki so sobo nato evakuirali.

V Franciji sicer že dlje časa protestirajo kmetje, ki zahtevajo boljše cene, ugodnejše obdavčitve in poenostavitev regulacije. Francoski premier Gabriel Attal je v petek naznanil več ukrepov njim v prid, a cestne blokade v več delih države se nadaljujejo.

Današnja akcija v Louvru sledi nizu podobnih, ki so jih v preteklosti na svetovno znanih umetninah uprizorili podnebni aktivisti z zahtevami po več ukrepanja v smeri opustitve fosilnih goriv in za zaščito planeta.

To ni bil niti prvi napad na Mona Liso. Maja leta 2022 je 36-letni moški vanjo vrgel pito, češ da se umetniki ne osredotočajo dovolj na naš planet. Tudi takrat je umetnino zaščitila debela plast stekla.