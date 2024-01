Med protestom kmetov umrla ženska #foto #video

Med protestom francoskih kmetov je umrla ženska, poroča BBC. Avtomobil je trčil v cestno zaporo, ki so jo postavili kmetje, ki so protestirali. Umrla je živinorejka Alexandra Sonac, ki je bila za zaporo, hudo pa sta poškodovana tudi njen mož in najstniška hči.

Que faisaient trois arméniens en France dans un véhicule forçant le passage d'une manifestation autorisée, tuant une mère et sa fille innocentes ?



Il va falloir des réponses et vite ! pic.twitter.com/xgslWSllEe — Charles Le Français (@FrancaisLe39385) January 23, 2024

V torek zjutraj je avto zapeljal v cestno zaporo kmetov, ki so protestirali v Pamiersu v francoski regiji Ariege, in zadel tri osebe. Ženska je umrla, njen mož in najstniška hči pa sta utrpela hude poškodbe. Trije potniki v avtomobilu so bili aretirani.

Umrla Alexandra Sonac je bila živinorejka iz bližnje vasi Saint-Felix-de-Tournegat.

Lokalni tožilec je na neki točki dejal, da je 14-letna hči umrla v bolnišnici zaradi poškodb, a je pozneje pojasnil, da je še vedno v kritičnem stanju. Mož pokojne se zdravi na intenzivni negi.

Kmetje so več dni blokirali ključne ceste na jugozahodu v eni najpomembnejših kmetijskih regij v Franciji. Prvi znaki kažejo, da nesreča južno od Toulousa ni bila namerna, je dejal lokalni tožilec. Minister za kmetijstvo Marc Fesneau je dejal: "To je tragedija za vse nas."

Več kot 400 traktorjev je prejšnji teden blokiralo središče Toulousa. Foto: Reuters

Francoski kmetje več dni blokirajo ključne ceste

Francoski kmetje protestirajo zaradi novih okoljskih predpisov in naraščajočih stroškov energije.

Najnovejši protesti so se na jugozahodu začeli prejšnji teden. Čeprav je to ena najpomembnejših kmetijskih regij v državi, FNSEA pravi, da imajo kmetje v tem delu Francije najnižje dohodke v poklicu.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Več kot 400 traktorjev je prejšnji teden blokiralo središče Toulousa, kjer živi okoli 800 tisoč ljudi. V zadnjih nekaj dneh so kmetje na avtocestah postavili spalne prostore in popolnoma blokirali več ključnih avtocest na jugozahodu.

Francoski notranji minister se zaveda, kako politično občutljiva je situacija. V ponedeljek je dejal, da policiji ne bo ukazal, naj razbije blokade.