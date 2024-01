Množični protesti proti izraelski vladi #video #vŽivo

V Izraelu se je v soboto na ulicah zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladi Benjamina Netanjahuja. V obalni metropoli Tel Aviv so udeleženci shoda zahtevali takojšnje končanje vojne v Gazi, da bi tako dosegli izpustitev še več kot 100 talcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poudarki dneva:



Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v soboto znova pozval k rešitvi dveh držav, medtem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu znova zavrnil možnost samostojne palestinske države. Guterres je prepričan, da bi morali vsi prepoznati pravico Palestincev do svoje države, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Vsi morajo priznati pravico palestinskega ljudstva do oblikovanja lastne države," je dejal Guterres v soboto v Kampali na srečanju neuvrščenih držav. "Zavračanje rešitve dveh držav tako za Izraelce kot Palestince ter zanikanje pravice palestinskega ljudstva do lastne države sta nesprejemljiva," je dodal.

Guterres je prepričan, da tovrstno zavračanje rešitve dveh držav le še podaljšuje konflikt, ki je postal globalna grožnja miru in varnosti, obenem pa prispeva k polarizaciji in krepitvi ekstremizma povsod po svetu. Obnovil je tudi pozive k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze.

Netanjahu medtem vztrajno zavrača idejo samostojne palestinske države po koncu vojne v Gazi. Tako vztraja pri tem, da bo Izrael še naprej izvajal varnostni nadzor nad palestinskimi območji.

Po prvih krogih izmenjave talcev in zapornikov konec lanskega novembra namerava palestinsko islamistično gibanje Hamas preostale talce izpustiti šele, ko se bo izraelska vojska umaknila iz Gaze. Netanjahu in več njegovih ministrov medtem vztraja, da bo osvoboditev talcev sledila šele po vojaškem porazu Hamasa.

Protestniki so medtem zahtevali odstop vlade v mestu Hajfa. Tudi v Jeruzalemu je več sto ljudi protestiralo proti izraelski vladi.

Izraelska vojska je medtem v soboto sporočila, da so v enem od predorov Hamasa na območju Han Junisa odkrili domnevni zapor za talce. Po njihovih informacijah so v teh prostorih, ki so zadušljivi in vlažni, zadrževali okoli 20 talcev.

Hamas je 7. oktobra lani napadel območja na jugu Izraela, pri čemer je umrlo okoli 1.200 ljudi, zajeli pa so tudi 250 talcev. Izrael se je na napad odzval z vojno proti Hamasu na območju Gaze, ki je terjala že skoraj 25.000 smrtnih žrtev, več deset tisoč pa je ranjenih. Konec novembra so v okviru začasnega premirja izvedli več izmenjav talcev in palestinskih ujetnikov. Trenutno je v enklavi še okoli 135 talcev, pri čemer izraelske oblasti domnevajo, da jih je okoli 25 mrtvih.