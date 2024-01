Zelenski napovedal, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dveh mesecih #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Datumi so že znani," je v soboto dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki v prihodnjih dveh mesecih pričakuje nove obrambne pakete Zahoda. Zelenski je bil zadnje tedne na mednarodni diplomatski misiji, kjer je poskušal zagotoviti več politične in vojaške podpore.

7.45 Zelenski pričakuje še več podpore Zahoda

Zelenski pričakuje, da bo v tem in prihodnjem mesecu podpisal dogovore za niz novih obrambnih paketov z Zahoda za Ukrajino, je dejal v soboto.

"Pripravljamo nove sporazume s partnerji - močne bilateralne sporazume," je povedal v večernem video nagovoru. "Januar in februar naj bi prinesla ustrezne rezultate. Določeni so že datumi, ko lahko pričakujemo nove in močne dokumente."

Zelenski ob tem ni navedel držav, s katerimi naj bi dokončal dogovore, znano pa je, da Združene države Amerike vedno bolj nasprotujejo novim paketom pomoči za Ukrajino. Velika Britanija, ena najodločnejših zagovornic Kijeva, je že napovedala, da bo podporo Ukrajini v naslednjem poslovnem letu povečala na 2,5 milijarde funtov (2,91 milijarde evrov). Francoski predsednik Emmanuel Macron namerava februarja odpotovati v Ukrajino, da bi dokončal dvostranski sporazum o varnostnih jamstvih, po katerem bo Pariz Ukrajini dobavil naprednejše orožje, vključno s križarskimi raketami dolgega dosega.