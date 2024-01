Krepko pod ničlo, temperature do minus 20 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spremljala nas bo koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Foto: Arso

V mraziščih okoli minus 18 stopinj Celzija

V ponedeljek bo sprva precej jasno, marsikje po nižinah bo zjutraj megleno. Sredi dneva in popoldne se bo postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -14 do -7, v mraziščih okoli -18, ob morju okoli -3 °C. Nekoliko topleje bo ponekod v višjih legah. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 0 do 6, ob morju do 10 stopinj Celzija.

V torek že topleje

V noči na torek bodo prehodno možne rahle padavine. V torek bo že precej jasno in nekoliko topleje.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik.