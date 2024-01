Ponekod najhladnejše jutro te zime

Ponekod naj hladnejše jutro te zime. Takšno razliko naredi debela in suha snežna odeja. Zato je lahko tudi 10 °C hladneje. 🥶 zima pic.twitter.com/nyMVqRHOob — Blaž Šter (@vremenolovec) January 20, 2024

Danes bo sicer jasno, zjutraj in deloma dopoldne je ponekod po kotlinah mogoča megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –4 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, pa so napovedali pri agenciji za okolje.

Po Sloveniji danes odpravljanje posledic petkovega snegoloma

V petek zjutraj in dopoldne je obilno sneženje povzročalo težave v večjem delu države.

Moker in težek sneg je podiral drevesa na ceste, vozila, elektroenergetske in komunikacijske vode. Zaradi zasneženega in spolzkega vozišča je s cestišča zdrsnilo več tovornih in osebnih vozil.

Po do zdaj zbranih podatkih so na centru za zaščito in reševanje zabeležili 403 dogodke ter aktivirali 164 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa, nudila pomoč pri izvleku vozil ter nudila pomoč drugim pristojnim službam.

V nedeljo –16 stopinj Celzija

Jutri bo pretežno jasno in zjutraj zelo hladno, ponekod bo megla še dopoldan.

Najnižje jutranje temperature bodo od –16 do –8, na Primorskem od –6 do –1, najvišje dnevne od –3 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sprva precej jasno z mrzlim in marsikje meglenim jutrom. Sredi dneva in popoldne se bo postopno pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

V noči na torek bodo prehodno mogoče rahle padavine, v torek čez dan pa se bo delno razjasnilo.