Na Hrvaškem sneg in orkanska burja: v pripravljenosti 240 ekip zimske službe

Hrvaško so danes zajele napovedane snežne padavine. Sneg, ki je prekril tudi prestolnico, že povzroča težave v prometu v notranjosti države, na obali pa vremenoslovci opozarjajo na orkansko burjo. Snežne razmere so tudi v Srbiji, medtem ko v Bosni in Hercegovini obilnejše snežne padavine pričakujejo v popoldanskih urah.

V Zagrebu, kjer prebivalci niso več vajeni snega, ne delujejo nekatere linije mestnega prevoza, v pripravljenosti pa je 240 ekip zimske službe.

Obilne snežne padavine so zajele več delov države, zaradi njih pa je državni hidrometeorološki zavod za danes izdal rumeno ali oranžno vremensko opozorilo. Za območje Reke in Kvarnerja medtem velja rdeče vremensko opozorilo zaradi orkanske burje, katere sunki bi lahko dosegli tudi do 180 kilometrov na uro, za Gospić pa enako opozorilo velja zaradi močnega vetra in obilnih snežnih padavin.

V goratih predelih pričakujejo tudi do pol metra snega

Največ snega bo po napovedih vremenoslovcev zapadlo v osrednjem delu države in goratih predelih, kjer pričakujejo tudi do pol metra snega.

Zaradi zimskih razmer v Gorskem kotarju, Liki, na severozahodu države in v delu zadrske županije velja prepoved prometa za tovorna vozila s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki ter za vozila brez zimske opreme, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Beležijo prometne nesreče

Hak že poroča o več prometnih nesrečah na avtocestah v notranjosti države. Za vožnjo brez predpisane zimske opreme je zagrožena denarna kazen od 660 do 1.990 evrov.

Hladno vreme in sneg otežujeta tudi vožnjo po cestah v Srbiji, je sporočila srbska avto-moto zveza. Obenem je opozorila na nevarnost zemeljskih plazov na cestah.