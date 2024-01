Jutri bo vrhunec letošnje zime

Najdebelejša snežna odeja pa se obeta na Gorenjskem, Koroškem, Dolenjskem in Notranjskem, kjer bi lahko zapadlo do okoli 20 centimetrov snega.

Najdebelejša snežna odeja pa se obeta na Gorenjskem, Koroškem, Dolenjskem in Notranjskem, kjer bi lahko zapadlo do okoli 20 centimetrov snega. Foto: Ana Kovač

V petek bo v večjem delu države snežilo. Glavnina padavin bo med 6. in 10. uro, nato bodo od severovzhoda začele slabeti. V nižinah bo zapadlo od pet pa vse do okoli 20 centimetrov snega. Snežilo bo lahko tudi precej proti Primorski, tam bo pihala močna burja, izdano je oranžno opozorilo. Konec tedna bo vreme jasno in mrzlo. Na portalu Neurje.si pišejo, da bo jutrišnje padavinsko dogajanje vrhunec letošnje zime.

"Snežiti bo začelo jutri v zgodnjih jutranjih urah, dosti hitro vse skupaj. Do jutra bo dež povsod v notranjosti Slovenije prešel v sneg; glavnina padavin bo med 6. in 10. uro dopoldne, nato pa bodo od severovzhoda padavine začele slabeti. Najmanj jih bo na severovzhodu, torej v Prekmurju in delu Štajerske," je za STA povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh. Sneženje bo kar izrazito, je dodal.

Po nižinah bo zapadlo od pet do dvajset centimetrov snega

Po nižinah bo na severovzhodu zapadlo do pet centimetrov snega, v preostalem delu Slovenije bo v nižinah večinoma od pet do 10 centimetrov, lokalno do 15 centimetrov. Najdebelejša snežna odeja se obeta na Gorenjskem, Koroškem, Dolenjskem in Notranjskem, kjer bi lahko zapadlo do okoli 20 centimetrov snega, je povedal Velkavrh. Ne bodo pa količine padavin tako zelo velike, da bi na višje ležečih območjih zapadlo bistveno več snega.

Sneg tudi na Primorskem

Snežilo bo lahko tudi precej proti Primorski. Tam bo v petek pihala močna burja, na izpostavljenih legah bodo sunki burje tudi prek sto kilometrov na uro. V noči na soboto bo burja oslabela, v soboto bo večinoma pihala šibka burja.

Arso je za petek za jugozahod države zaradi napovedane močne burje izdal oranžno vremensko opozorilo. Na prehodu z Notranjske na Primorsko bo burja povzročala tudi snežne zamete.