Takole ga je odnesla ledena avtocesta #video

Oblasti so za več kot 140 milijonov Američanov izdale opozorilo, naj se zaradi nizkih temperatur ne podajajo na prosto, ampak ostanejo v zaprtih prostorih in potujejo previdno, saj občutek nizkih temperatur še krepi veter. Ponoči so bile temperature na 80 odstotkov ozemlja ZDA pod lediščem. V New Yorku je prvič po 700 dneh zapadel sneg. Zaradi vremena velike težave nastajajo tudi v prometu. V zgornjem videoposnetku je videti, kako tovornjak s polpriklopnikom zdrsne po ledeni avtocesti v Alabami.

Po večini ZDA so šole zaprte, mraz se je razširil še na obalna območja severovzhoda ZDA , v New Yorku je prvič po 701 dnevu zapadel sneg.

Zaradi vetra, ki je temperaturo ponekod spet znižal pod minus 30 stopinj Celzija, bi se lahko zimske razmere razširile tudi na jug ZDA vse tja do Mississippija.

Mraz zahteval sedem življenj

Mraz bi se moral v četrtek unesti, vendar je konec tedna pričakovati še en vdor hladnega arktičnega zraka, je opozorila Nacionalna vremenska služba ZDA, ki dodaja, da je mraz do zdaj v ZDA zahteval sedem življenj.

Zaradi mraza in snega prihaja do odpovedi poletov in tudi drugih dejavnosti. Tekmo poklicne nogometne lige NFL med ekipama Bills in Chiefs v newyorškem Buffalu so prestavili zaradi temperatur okrog deset stopinj pod ničlo, v naslednjih dneh na območju pričakujejo še do pol metra snežnih padavin.

V teksaškem Fort Worthu, ki leži ob Dallasu, so od petka zaradi podhladitve zdravili najmanj 38 oseb, poročajo lokalni mediji, pri čemer gre večinoma za brezdomce.

Danes zjutraj je bilo po ZDA odpovedanih 1300 poletov, našteli so tudi 11 tisoč zamud, poroča spletna stran FlightAware. Do zamud in odpovedi prihaja med drugim v Bostonu, New Yorku, Baltimoru, Washingtonu, Dallasu, Atlanti in drugod po ZDA.

Tovornjak zdrsnil po ledeni avtocesti

Zaradi vremenskih razmer beležijo tudi veliko prometnih nesreč. Posnetek, ki ga je posnel očividec Travis Johnston, prikazuje tovornjak, ki je zapeljal na eno stran avtoceste, izgubil nadzor in nato zdrsnil povsem na nasprotno stran ter zapeljal čez zaščitne ograje.

Lokalni mediji, ki se sklicujejo na državne policiste, so poročali o poledenelih cestah v torek v mnogih delih severne in osrednje Alabame.