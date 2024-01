Snežni viharji, tornadi in nevihte. V ZDA več mrtvih. #video

Večje dele ZDA so v torek prizadele nevihte z močnimi padavinami in vetrom, z juga države poročajo o tornadih. Najmanj trije ljudje so umrli, več sto tisoč gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z vzhoda ZDA so v torek poročali o hudourniških poplavah, sunkih vetra s hitrostjo 80 kilometrov na uro in nevihtah. Guverner New Jerseyja Phil Murphy je v izjavi za lokalne medije posvaril, da gre za nenavadno nevihto, ki je prinesla okoli sto milimetrov padavin.

Tu si lahko ogledate, kako se je vreme spreminjalo v zadnjem tednu:





Okoli 890 tisoč odjemalcev je bilo v torek zvečer brez elektrike, predvsem na vzhodu ZDA. Foto: Reuters

Jugovzhod ZDA, med njimi Florido, so prizadeli tornadi, ki so uničevali hiše in podirali drevesa. V povezavi z neurjem iz Alabame, Severne Karoline in Georgie poročajo o skupno treh mrtvih, med drugim zaradi podrtega drevja in prevrnjenih mobilnih hišic.

Medtem iz osrednjega dela države poročajo o obilnem sneženju, padlo je tudi pet centimetrov snega na uro. Najhuje je na ameriškem srednjem zahodu, fronta pa se premika proti severu.

Na severozahodu države so izdali prvo opozorilo pred snežnim viharjem v zadnjem desetletju za območje Kaskadnega in Olimpijskega gorovja. Foto: Reuters

Snežni viharji bodo predvidoma vztrajali še danes. Pričakujejo, da bo skupno zapadlo več deset centimetrov snega.

Vremenske razmere vplivajo tudi na letalski promet, saj so v torek odpovedali več kot 1300 letov, okoli 8600 jih je imelo zamude. Nekaj odpovedi je sicer povezanih s prizemljitvijo letal boeing 737 max 9 po nedavni nesreči.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters