Polarni mraz in sneg povzročila kaos v severni Evropi #video

Polarni mraz in sneg sta povzročila kaotične razmere na Švedskem, Danskem, Norveškem in Finskem. Na jugu Švedske je ponoči na eni glavnih cest zaradi snega obtičalo okrog tisoč vozil, več voznikov je ostalo ujetih tudi na Danskem. V več krajih na skrajnem severu Evrope so zabeležili temperature, nižje od 40 stopinj Celzija pod lediščem.

Zaradi obilnega sneženja je v sredo na glavni cesti E22 v regiji Skane na jugu Švedske obtičalo okrog tisoč vozil. Cesta je postala neprevozna že dopoldne, reševalci pa so se skoraj 24 ur trudili, da bi osvobodili vse ujete voznike. Pomagati jim je morala tudi vojska.

Po podatkih švedskih oblasti so pristojne službe davi uspešno zaključile evakuacijo, pri čemer so morali nekateri vozniki svoje avtomobile pustiti v snegu, poroča britanski BBC. Ujetih ostaja le še nekaj voznikov tovornjakov.

Zelo nizke temperature v kombinaciji z obilnim sneženjem so povzročile težave tudi v drugih nordijskih državah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Danska po več kot desetletju z obilno snežno odejo

Na Danskem je prvič po letu 2011 ponekod zapadlo tudi do pol metra snega, blizu Aarhusa na vzhodu države je nekaj voznikov obtičalo v snežnem zametu na avtocesti. Na Norveškem pa je bilo zaradi snega odpovedanih veliko vlakov, ponekod so zaprte šole. Padlo je tudi več temperaturnih rekordov.

Na severu Švedske so v noči na sredo zabeležili najnižjo temperaturo v zadnjih 25 letih, ko se je živo srebro spustilo do 43,6 stopinje Celzija pod ledišče. Na severu Norveške so se ponoči temperature spustile do 41,6 stopinje Celzija pod ničlo, na severovzhodu Finske pa so prav tako podrli rekord z 42,1 stopinje pod ničlo.

Foto: Reuters