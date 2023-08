V nemškem mestu aktivirali snežne pluge

Mestne oblasti so ocenile, da je šlo za zelo močno in lokalizirano nevihto, ki je prizadela predvsem središče mesta. Na fotografijah in posnetkih je videti, kako plugi čistijo pobeljene ceste, ki pa jih ni pobelil sneg.

A thunderstorm with heavy hail made it look like winter in Reutlingen yesterday.pic.twitter.com/5HayPHEyJc — Frank (@FrankReich9) August 5, 2023

Zaradi obilnih padavin so bili zamašeni tudi odtočni sistemi, zato je poplavilo več kleti in garaž. Reka Echaz je v nekaj minutah narasla za 1,5 metra in za krajši čas prestopila bregove. O večji škodi sicer niso poročali.