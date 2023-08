Zaradi napovedanih neurij bodo omogočili brezplačno parkiranje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi napovedanih neurij z močnimi sunki vetra, močnejšimi nalivi in točo bodo danes v nakupovalnih središčih Aleja in Citypark v Ljubljani lastnikom avtomobilov omogočili brezplačno parkiranje. Ponoči bodo namreč zanje odprli parkirno hišo, da jeklene konjičke zavarujejo pred škodo.

Lastniki avtomobilov lahko v parkirno hišo v Šiški pripeljejo najpozneje do polnoči in odpeljejo po šesti uri zjutraj. Uvoz in izvoz bosta mogoča na severni strani Aleje ob avtohiši Autowallis.

"V Aleji smo od začetka močno zavezani k zagotavljanju visoke ravni varnosti in dobrega počutja za vse naše obiskovalce. Naša prednostna skrb je ustvariti prijetno in varno okolje, zato vedno z veseljem odpremo našo parkirno hišo takrat, ko nam vreme ni najbolj naklonjeno in ko naši obiskovalci potrebujejo pomoč pri zavarovanju svojih jeklenih konjičkov," je v sporočilu za javnost dejal direktor Aleje Toni Pugelj.

Ponoči bo odprta tudi parkirna hiša v Cityparku

Zaradi napovedanih neurij bo v nakupovalnem središču Citypark nocoj ponovno odprta tudi parkirna hiša. Avtomobile bo mogoče pripeljati zvečer ali ponoči in odpeljati zjutraj. Parkiranje bo brezplačno, so sporočili iz Cityparka.

Pretekli konec tedna so zaradi vremenskih nevšečnosti brezplačno odprli vrata tudi v parkirni hiši v nakupovalnem središču Europark v Mariboru.