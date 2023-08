Večji del države so danes zajela napovedana neurja. Ponekod nevihte spremlja močan veter, lokalno je padala tudi toča. V Ilirski Bistrici je po poročanju portala Neurje.si nastal celo tornado, katerega pojav so potrdili tudi pri Agenciji RS za okolje. Podoben pojav so opazili tudi v Italiji približno 80 kilometrov od meje s Slovenijo. Na Bledu je na cestni turistični vlak zaradi močnega vetra ob približno 18.30 medtem padlo drevo. V dogodku na srečo ni bil poškodovan nihče, cesta pa je bila med odpravljanjem posledic nesreče za ves promet zaprta približno eno uro. Neurja se bodo po napovedih vremenoslovcev začela umirjati šele ponoči.

Tornado v Ilirski Bistrici:

Pojav tornada v Ilirski Bistrici je s fotografijami v komentarjih pod zgornjo objavo na Facebooku potrdilo še več lokalnih prebivalcev, pa tudi Agencija RS za okolje:

Tornado oziroma tornadna tromba pri Jesolu, ki leži slabih 80 kilometrov od meje s Slovenijo:

Nevihte proti večeru znova zajele Slovenijo

Močne nevihte se pomikajo čez državo proti vzhodu, so zapisali na Arsu. Izključili niso niti možnosti toče.

Obilne padavine ponekod spremlja tudi močan veter, v Rogaški Slatini je bil v zadnji uri izmerjen sunek vetra s hitrostjo 53 kilometrov na uro.

Zaradi neviht so v nekaj občinah posredovali tudi gasilci, med drugim so na pomoč priskočili tudi na Bledu, v Tržiču, Radovljici Slovenjskih Konjicah, Rogaški Slatini, Dupleku in Murski Soboti.

Policijska uprava Kranj pa je sporočila, da so bili blejski policisti okoli 18.30 obveščeni, da je na cestni turistični vlak padlo drevo. Na vlaku so bili poleg voznika še štirje potniki, v dogodku ni bil nihče poškodovan, na vozilu pa je nastala materialna škoda. Gasilci so drevo požagali in odpravili posledice dogodka, so še dodali na kranjski policijski upravi.

Arso je ocenil, da se bo ozračje v drugi polovici noči postopno umirilo.

Nestanovitnega vremena še ni konec

Pestro vremensko dogajanje se bo nadaljevalo v naslednjih dneh, saj bo v noči na petek državo prešla še ena vremenska fronta. Na zahodu oziroma severozahodu so plohe in nevihte mogoče že v popoldanskem času, v noči na petek pa bodo padavine zajele vso državo in nad našimi kraji vztrajale ves petek in del sobote.

"Ob prehodu vremenske fronte se bo konkretno shladilo, v petek in soboto se bodo temperature gibale med 20 in 22 stopinj Celzija, ponekod bodo namerili kakšno stopinjo več," je za Siol.net pojasnila meteorologinja Veronika Hladnik Zakotnik.

V soboto čez dan bodo padavine postopno ponehale, za nedeljo pa si napovedi niso enotne: "Lahko nas čaka suho vreme, zadnja napoved pa kaže, da se bo dež nadaljeval. V naslednjih dneh nas tako čaka večji padavinski dogodek, kjer bi lahko padlo vsaj 50 milimetrov dežja na kvadratni meter," je povedala sogovornica.

Vreme nam to poletje ne prizanaša

"Zadnjih nekaj let smo beležili bolj krajevne plohe in nevihte, nismo imeli toliko padavinskih dogodkov, ki so se razširili nad vso državo, niti niso bili tako intenzivni. Zdaj pa smo bili priča več vremenskim dogodkom, kjer smo tudi po nižinah, ne samo na eni, ampak na več postajah, v istem padavinskem dogodku, zabeležili več močnih sunkov vetra. Poleg tega podatki kažejo, da je bil julij ravno zaradi teh dogodkov izjemno namočen, marsikje dvakrat toliko kot običajno. Na morju smo imeli v zelo kratkem obdobju že peto tramontano, ponavadi zabeležimo tri v vsem poletju," je pojasnila Hladnik Zakotnikova.

Vreme nam to poletje ne prizanaša. Huda neurja so v zadnjih tednih škodo povzročala po vsej Sloveniji. Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe, meteorna voda pa je zalivala objekte. "Vsekakor nas vremensko dogajanje skrbi, saj je škoda, ki so jo povzročila zadnja neurja, ogromna. Če gledamo v primerjavi z lanskim letom, ko je bila problem suša in je bila največja škoda na kmetijskih pridelkih, je letos škoda povsod, v kmetijstvu, gozdovih, na objektih," je opozorila sogovornica.

Kot je pojasnila, s segrevanjem ozračja toplejši zrak lahko sprejme več vlage, kar pomeni več energije in hkrati več vlage pomeni večje količine padavin, močnejše nevihte pa prinašajo močnejše sunke vetra: "To je neka nova realnost, a to ne pomeni, da bo vsako prihodnje poletje takšno."